Fransa, İsrail'den Golan Tepeleri'nden Çekilme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Dünya

Fransa, İsrail'den Golan Tepeleri'nden Çekilme Çağrısı Yaptı

Fransa, İsrail'e, işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nden çekilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyması çağrısında bulundu.

12.12.2024 10:26
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Fransa, İsrail'e, işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nden çekilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyması çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir gazetecinin, "Golan'daki son gelişmelere tepkiniz nedir?" sorusuna yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgede herhangi bir şekilde asker konuşlandırmanın, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın ihlali anlamına geleceği kaydedildi.

İsrail'in, Suriye ile imzaladıkları 1974'teki anlaşmaya uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, Fransa'nın, Suriye Golan Tepeleri'nde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'nü (UNDOF) tamamen desteklediği ve UNDOF'un güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Suriye'deki Golan Tepeleri hakkında, "Fransa, İsrail'i, bölgeden çekilmeye ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

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