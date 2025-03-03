Fransa ve İngiltere'den Kısmi Ateşkes Önerisi

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(ANKARA) - Fransa ve İngiltere, Rusya ile Ukrayna arasında, hava, deniz ve enerji altyapısını kapsayan bir aylık kısmi ateşkes önerisinde bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, "Böyle bir ateşkes, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkese gerçekten sadık kalıp kalmayacağını anlamamızı sağlar. İşte o zaman gerçek barış müzakereleri başlayabilir" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Fransa ve İngiltere'nin Rusya ile Ukrayna arasında bir aylık kısmi ateşkes önerisinde bulunduğunu açıkladı. Önerilen ateşkes kara hariç hava, deniz ve enerji altyapısına yönelik saldırıları kapsıyor. Barrot, "Böyle bir ateşkes, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkese gerçekten sadık kalıp kalmayacağını anlamamızı sağlar. İşte o zaman gerçek barış müzakereleri başlayabilir" ifadelerini kullandı.

Öneri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump arasında cuma günü Oval Ofis'te gerçekleşen gergin görüşmenin ardından geldi. Trump ve Zelenski'nin görüşmesinden bir gün sonra Avrupalı liderler Ukrayna'ya desteği sürdürmenin yollarını görüşmek üzere Londra'da bir araya gelmişti.

Fransa'nın önerisine göre, bu geçici ateşkesin ardından Avrupalı askerler de Kiev'in güvenliğini garanti altına almak amacıyla Ukrayna'ya konuşlandırılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Figaro'ya verdiği röportajda, "Önemli olan, bu süreci ateşkes sağlamak için nasıl kullanacağımız. Müzakereler birkaç hafta sürecek ve ardından barış anlaşması imzalandığında birliklerin konuşlandırılması gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, hava, deniz ve enerji altyapısının nasıl denetleneceğine ilişkin "Bana göre bu ancak NATO ya da en azından NATO komutası altında olabilir. Ayrıca Ukrayna'nın sahip olmadığı Patriot sistemleri, uzun menzilli füzeler ve hava gücü gerekir... Rusya ile müzakere ederek büyük çaplı saldırılar düzenlememesini sağlamak zorundasınız" şeklinde konuştu.

Batılı birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılması fikrine karşı çıkan Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump ile Zelenski arasında Oval Ofis'teki gergin görüşmenin Ukrayna'daki çatışmaya bir çözüm bulmanın ne kadar zor olacağını gösterdiği belirtildi.

Batılı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına ilişkin Avrupalı liderlerin açıklamaları üzerine Moskova, bu fikre karşı çıkarak, Birleşmiş Milletler yetkisi olmadan bu askerlerin meşru bir hedef olarak kabul edileceğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu fikrin amacının "çatışmayı daha da körüklemek ve çatışmayı sonlandırma çabalarını engellemek" olduğunu söyledi.