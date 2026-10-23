Türk yapımı KORKUT, Ukrayna dahil 9 ülkede kamikaze dronlara karşı görevde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türk yapımı KORKUT, Ukrayna dahil 9 ülkede kamikaze dronlara karşı görevde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk yapımı KORKUT, Ukrayna dahil 9 ülkede kamikaze dronlara karşı görevde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN'ın geliştirdiği KORKUT hava savunma sistemi, İngiliz Financial Times'ın haberine göre dokuz ülkede kamikaze dronlara karşı kullanılıyor. Şirketin Genel Müdürü Ahmet Akyol, sistemin bir dronu 10 bin dolardan daha düşük maliyetle vurduğunu belirtti. FT, ASELSAN'ın sipariş portföyünün 30 milyar dolara yaklaştığını da aktardı.

(ANKARA) -

 İngiltere merkezli Financial Times (FT), Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisini ve uluslararası pazardaki yükselişini mercek altına aldı. ASELSAN'ın KORKUT hava savunma sisteminin dokuz ülkede kullanıldığına dikkati çeken gazete, Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar dolarlık ihracatla dünyanın 11'inci büyük silah ihracatçısı konumuna geldiğini yazdı.

FT, "Türkiye, 10 bin dolarlık dron savunma sistemini pazarlıyor" başlıklı haberinde, ucuz saldırı dronlarının savaş alanında giderek yaygınlaşmasının ülkeleri daha düşük maliyetli hava savunma sistemlerine yönelttiğini,Türkiye'nin de bu pazarda KORKUT gibi sistemlerle öne çıktığını belirtti.

BELKİ YÜZLERCE DRONU İMHA ETTİ

FT'nin haberinde görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, KORKUT'un İran'ın Shahed dronları temel alınarak üretilen kamikaze dronlara karşı dokuz ülkede kullanıldığını ve "belki yüzlerce dronu" imha ettiğini söyledi. KORKUT'un Ukrayna'da kullanıldığını açıklayan Akyol, sistemi "etkinlik ve maliyet açısından dronları imha etmenin en uygulanabilir yolu" olarak nitelendirdi.

Haberde, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin de bir Ukrayna birliğinin sayısı açıklanmayan KORKUT sistemleriyle donatıldığını doğruladığı ifade edildi.

BİR DRONU DÜŞÜRMENİN MALİYETİ 10 BİN DOLARIN ALTINDA

KORKUT'un ekonomik avantajına dikkati çeken Akyol, "Bir Shahed veya bir kamikaze dronunun KORKUT'la imha maliyeti 10 bin doların altında" dedi. Akyol, Ukrayna-Rusya savaşı ve Körfez'deki son çatışmalara işaret ederek, bu tür saldırılara karşı yalnızca füze kullanılmasının "ekonomik olarak uygulanabilir olmadığını" söyledi.

SİPARİŞ PORTFÖYÜ 30 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

FT, ASELSAN'ı Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin merkezindeki şirketlerden biri olarak tanımladı. Haberde, yaklaşık 32 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan şirketin sipariş portföyünün 30 milyar dolara yaklaştığı, uluslararası pazarların satışlardaki payının 2023'te yüzde 8 iken yüzde 25'e çıktığı belirtildi. Genel Müdür Akyol, bu payı 2030'a kadar yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin daha önce ASELSAN'ı Türkiye'nin "savunma sanayii devriminin" ön saflarında yer alan şirketlerden biri olarak nitelendirdiğini aktardı.

Ahmet Akyol ise NATO müttefiklerinin ASELSAN'ın temel pazarı olmaya devam ettiğini, ancak Körfez ülkelerinin de "çok önemli ve çok büyük bir pazar" haline geldiğini söyledi.

Kaynak: ANKA
Financial TimesFinancial TimesAhmet AkyolAselsanEkonomiUkraynaKorkutDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
11:58
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak adım
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:46
Arda Güler’in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
10:56
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:12:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Türk yapımı KORKUT, Ukrayna dahil 9 ülkede kamikaze dronlara karşı görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei