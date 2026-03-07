Gazprom: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi - Son Dakika
Gazprom: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi

07.03.2026 19:48
Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 30'un altına düştüğü ve kışa hazırlık için doldurulan tüm gazın şubat ortasında tükendiği uyarısında bulundu.

"AVRUPA DEPOLARINA POMPALANAN TÜM GAZ ŞUBAT ORTASINDA ÇEKİLDİ"

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın depolarındaki doğal gazı hızla tükettiği belirtildi. Açıklamada, Hollanda'daki yeraltı depolarındaki doluluk oranının yüzde 10'un altına düştüğüne işaret edilerek, "Avrupa'nın genelinde doluluk oranı yüzde 30'un altına indi. Kışa hazırlık amacıyla Avrupa depolarına pompalanan tüm gaz şubat ortasında çekildi. Şu anda, önceki yılların stoklarından çekim yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ TEDARİKÇİSİYDİ

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı. Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024'te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

PUTİN TALİMAT VERMİŞ, VANALAR KAPANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vermişti. AB Konseyi, gelecek yıl Rusya'dan boru hatlarıyla doğal gaz ve LNG ithalatını tümüyle durdurmayı öngören kararı onaylamıştı.

Putin'in talimatının ardından konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Avrupa'ya, tedarik edilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) bir kısmının, bizimle yapıcı ilişkiler kuran ve uzun vadeli sözleşmeler imzalama imkanımız olduğu diğer pazarlara yönlendirmeye karar verdik." demişti

Novak, Rus şirketlerinin ilgili ülkelerle görüşmelere başladığına işaret ederek, "Şirketlerimiz, Avrupa'dan yeni kısıtlamalar gelmesini beklemeden, ortaklarımızla yeni uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için Hindistan, Tayland, Filipinler ve Çin gibi diğer ülkelerle fırsatları değerlendiriyor." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

