Türkiye'de oluşturulacak doğal gaz merkezi için ilk adım atılıyor! Görüşmelere önümüzdeki hafta başlayacaklar - Son Dakika
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Türkiye'de oluşturulacak doğal gaz merkezi için ilk adım atılıyor! Görüşmelere önümüzdeki hafta başlayacaklar

13.10.2022 16:45

Putin'in "Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz" açıklamalarından sonra Türk ve Rus tarafları arasında diyalog sürüyor. Rusya'nın ulusal enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacaklarını belirterek, "Teklif edilen projenin hacmi ve şartları konusunda masaya oturacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batı'nın yaptırımlar uyguladığı Rusya, Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmiş ve bununun sonucunda Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceğinin planları yapmaya başlamıştı. Gündemden düşmeyen konuyla ilgili Rus lider Putin, Çözüm için Türkiye'yi işaret ederek, "Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir" önerisinde bulunmuştu.

"TEKNİK AÇIDAN MÜMKÜN"

Rusya lideri Putin'in açıklamaları büyük yankı uyandırırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk. Bunu konuşmak için henüz erken" ifadesini kullandı.

PUTİN: NİYETİMİZİ ERDOĞAN'A İLETTİK

Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik. Gaz tedarikinde Türkiye, AB için en önemli güzergah" dedi.

GAZPROM'DAN AÇIKLAMA

Rusya'nın ulusal enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla TürkAkım üzerinden gaz hacimlerinin artırılması üzerine "Önümüzdeki hafta görüşmelere başlıyoruz" açıklaması yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MASAYA OTURACAĞIZ"

Rusya devlet televizyonu Kanal 1'e konuşan Miller, "Türk tarafı büyük ilgi gösterdi. Biz de Türkiye Enerji Bakanı olmak üzere Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve şartları konusunda masaya oturacağız" ifadelerini kullandı.

Miller, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sınırda, tüketici ülkelerin pazarlarına gaz arzı için bir fiyat göstergesi haline gelebilecek bir ticaret platformu içerecek gaz dağıtım merkezi oluşturmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: DHA

Aleksey Miller, Gazprom, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'de oluşturulacak doğal gaz merkezi için ilk adım atılıyor! Görüşmelere önümüzdeki hafta başlayacaklar - Son Dakika

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