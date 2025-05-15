Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti - Son Dakika
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Dünya

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

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Katar, ABD Başkanı Donald Trump'a lüks donanımlı bir Boeing 747 jumbo jet hediye etti. Bu uçak, Katar Kraliyet Ailesi'ne ait özel VIP filosunda hizmet vermiş bir model. Ancak uçak, ciddi güvenlik eksiklikleri nedeniyle risk taşıyor.

15.05.2025 16:58
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Katar, ABD Başkanı Donald Trump'a geçici olarak "uçan Beyaz Saray" olması amacıyla lüks donanımlı bir Boeing 747 jumbo jet hediye etti. Ancak uzmanlara göre bu uçak, ciddi güvenlik eksiklikleri nedeniyle hem iç hem dış uçuşlar için risk taşıyor.

Trump'a sunulan uçak, Katar Kraliyet Ailesi'ne ait özel VIP filosunda hizmet vermiş, lüks donanımlı bir model. Ancak ABD'li havacılık uzmanları ve askeri yetkililere göre, bu jetin bir başkanı taşıyacak güvenlik standartlarına ulaşması için milyonlarca dolarlık modifikasyon yapılması gerekiyor. Bunlar arasında füze saldırılarına karşı savunma sistemleri, elektronik savaş teknolojisi ve casusluk girişimlerine karşı iletişim güvenliği yer alıyor.

DEĞERİ 400 MİLYON DOLAR

Trump ise bu jeti kullanma fikrine sıcak bakıyor. 13 yaşındaki uçağın listelenen değeri yaklaşık 400 milyon dolar. Trump, "Gitmişken böyle bir teklifi geri çevirmek aptallık olurdu" diyerek kararını savunuyor. Ayrıca Boeing'in geciken yeni Air Force One uçaklarını zamanında teslim etmemesinden de rahatsız olduğunu belirtiyor.

Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu uçak, gerçek bir Air Force One gibi nükleer saldırılarda bile çalışabilecek sistemlere sahip değil. Böyle bir donanım sonradan eklenemez. Üstelik uçak uluslararası hava sahasında ciddi tehditlere açık. Bu nedenle askeri eskort olmadan güvenli bir şekilde kullanılması mümkün görünmüyor.

Uçağın iç tasarımı Trump, danışmanları, Gizli Servis ve basın mensupları için uygun hale getirilmeden önce yeniden yapılandırılmalı. Ayrıca dış hat uçuşları için kapsamlı güvenlik yükseltmeleri yapılması şart.

Bahsi geçen uçak 2023'te Katar'dan özel bir jet şirketine satıldı. Ancak uzmanlar, 400 milyon dolarlık fiyatın gerçekçi olmadığını; uçağın ikinci el piyasa değerinin bunun çok altında olduğunu söylüyor.

Trump'ın bu uçağı kullanıp kullanmayacağı hâlâ netlik kazanmazken, ABD Hava Kuvvetleri'nin geciken yeni Air Force One uçaklarının 2027'den önce hazır olması beklenmiyor. Bu süreçte Trump'ın nasıl bir karar vereceği, hem güvenlik hem de sembolik açıdan tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump\'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

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Son Dakika Dünya Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • bayan Asi:
    hiç biriniz insan degılsınız bu dunya sizede kalmaz ama 133 5 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Herkesin Bir hesabı var ama Rabbimin hesabı hiç Şaşmaz isteyen istediğini oynasın 114 4 Yanıtla
  • 34ts6665:
    Amerika'nın uşağı olmayan 1 tane ülke var mı 82 2 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    katar ile müslüman Gazze nin ne alakası var, katar ve Birleşik Arap emirlikleri ABD usagidir 56 7 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Bazı Arap ülkelerinin İslamla uzaktan yakından ilgisi yok. 44 2 Yanıtla
  • Shirin Atmaca:
    kaleş bı ülke Müslümanlıkla bı alakaları yok 38 4 Yanıtla
  • k K:
    O uçak hediye değildir haraçtır. Böyle haber yapın Ya arkadaşlar Ustalar patronlar. 22 4 Yanıtla
  • Ers Çky:
    şerefsizliği tarif edemem ama göstere bilirim 23 2 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Arkadaşlar bu hediye değildir katar ve suudi krallarının ödediği haraçtır 13 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    size kardeşim kim ne hediye ediyorsa etsin bazı vatandaşlarada kanal İstanbul hediye edeceti olmadı 4 8 Yanıtla
  • Murat Taştan:
    Kopsun kıyamet 10 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    korkudan hediye veriyorlar 7 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    baba ya yakışır büyük dünyanın büyük lideri. 2 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    Yahudi salman yahudi trampa hediye veriyor çok normal 4 0 Yanıtla
  • Hakan Durak:
    Hacca yatırım yapın bunların cebi için Trump a hediye aliyorlar 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Dubaiiiii frwnsa almanyaaaa çinnnnn acliktan bogusurkennnn katarin yaptigina bakin n 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ACABA KATAR DAHA ONCE BASKALARINA DA BOYLE IKINCI EL UCAK VERMIS OLABILIR MI GAZZE O ZAMAN BAL, BOREK KEBAB MI YİYORDU 0 1 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    tarihtede örnekleri olduğu gibi sözde muslumanlar ama Araplardan müslümanlara ne fayda gelmiski... 1 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Haberi yorumlasak ırkçı derler, duyan kendine has yorumu yapıyor zaten 1 0 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    ne yapsın adam gidip İsrail Amerika'ya savaş mı ilan etsin mecbur rüşvetle halletmeye çalışıyor işte 0 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    ayni anda 200 milyarlik ucak alimi da yaptilar. hani tank fabrikasini sattigimiz, ugruna istanbulu boldugumuz kanal istanbulla "kardes" ulkesi tayyibin 1 0 Yanıtla
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