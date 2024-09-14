Gazze\'de 560 Binden Fazla Çocuk Aşılandı

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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ilk turunda 560 binden fazla çocuğun 'zor koşullara' rağmen aşılandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze'de ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM'nin Filistin Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle, Gazze'de 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün sona eren kampanyanın ilk aşamasında 560 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu. Guterres, "Son derece zor koşullara rağmen, acil durum kampanyamızın ilk turunda Gazze'de 560 binden fazla çocuk, çocuk felcine karşı aşılanmıştır. Sağlık çalışanlarına, ortaklarımıza ve yüzde 90 aşılama kapsamına ulaşmamızı sağlayan herkese şükranlarımı sunarım" açıklamasını yaptı.