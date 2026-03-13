Gazze\'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından askeri geçit düzenlendi. Geçidin, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından örgüt tarafından gerçekleştirilen ilk askeri geçit olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklara göre Gazze'de düzenlenen geçitte Hamas'ın silahlı kanadına bağlı unsurlar askeri araçlar ve silahlarla geçit yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda silahlı militanın ve örgüte ait araçların kortej halinde ilerlediği görüldü.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Geçidin, İsrail ile Hamas arasında kırılgan şekilde devam eden ateşkes sürecinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Taraflar son aylarda ateşkes ihlalleri konusunda sık sık birbirini suçluyor. Hamas, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bazı saldırıların Hamas'ın eylemlerine karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtiyor.

HAMAS'TAN SERT UYARI

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bölgede gerginlik zaman zaman yeniden yükseliyor. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında sivillerin de hayatını kaybettiği bildirilirken, Hamas yetkilileri İsrail'in ihlallerinin sürmesi halinde "sahada daha sert gelişmeler yaşanabileceği" uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki çatışmalar, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından başlayan savaşın ardından uzun süre devam etmiş, taraflar daha sonra uluslararası arabuluculukla ateşkes anlaşmasına varmıştı. Ancak taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar ve zaman zaman yaşanan saldırılar ateşkesin kırılganlığını koruduğunu gösteriyor