Gazze'de çocuk felci vakası: 10 aylık bebek felç geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Gazze'de çocuk felci vakası: 10 aylık bebek felç geçirdi

Gazze\'de çocuk felci vakası: 10 aylık bebek felç geçirdi

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'de çocuk felci virüsüne yakalanan 10 aylık bir bebeğin kısmen felç geçirdiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, bölgede 25 yıl aradan sonra görülen ilk vaka olduğu belirtildi. Gazze ve çevresinde çocuk felci riskinin yüksek olması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve UNICEF'in virüsün bulaşmasını durdurmak için aşılama kampanyası başlatacağı ifade edildi.

24.08.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'de çocuk felci virüsüne yakalanan 10 aylık bir bebeğin kısmen felç geçirdiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de 10 aylık bir bebeğin tip 2 çocuk felci virüsü nedeniyle felç geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, bölgede 25 yıl aradan sonra görülen ilk vaka olduğu kaydedildi. Sol alt bacağında felç meydana gelen çocuğun durumunun stabil olduğunu belirten DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze ve çevresinde çocuk felci riskinin yüksek olması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve UNICEF'in virüsün bulaşmasını durdurmak üzere iki ayakla aşılama kampanyası başlatmak üzere çalıştıklarını vurguladı. BM'nin Filistin Ajansı UNRWA, "Gazze Şeridi'nde 25 yıl sonra ilk çocuk felci vakası doğrulandı. UNRWA olarak Gazze Şeridi'ndeki en büyük birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısı olarak, ay sonundan itibaren birinci basamak sağlık merkezlerimizde ve mobil kliniklerimizde çocukları aşılamaya hazırız. Kaybedecek zamanımız yok" dedi.

BM, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyası yürütmek amacıyla mücadeleye bir haftalık ara verilmesi çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri António Guterres, "Gazze'de yüz binlerce çocuk risk altında" ifadelerini kullandı. Guterres ayrıca, aşılama sürecinin başarılı olabilmesi için aşı ve gerekli ekipmanların ulaşımının kolaylaştırılması, ayrıca çocuk felci uzmanlarının Gazze'ye girişinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Sağlık Bakanlığı, Filistin, Bebek, Çocuk, Gazze, Dünya, Aşı, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de çocuk felci vakası: 10 aylık bebek felç geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:18 İzmir Körfezi’nde balık ölümleri Bakanlık harekete geçti İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:02 Tüm takımı satılığa çıkardılar Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi
15:48 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi
15:39 Gökhan Çıra’nın kızı devlet korumasına mı alınacak Mahkeme talebi reddetti Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti
15:20 Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi
15:19 Bu nasıl gelenek Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu
15:11 Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı
15:07 Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 13:58:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de çocuk felci vakası: 10 aylık bebek felç geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement