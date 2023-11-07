Gazze'de İnsani Yardım Konvoyuna Saldırı: 1 Yaralı, 2 Kamyon Hasar Gördü

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze Şeridi'nde hastanelere tıbbi malzeme taşıyan bir insani yardım konvoyuna ateş açıldığını belirterek, saldırıda 1 şoförün hafif şekilde yaralandığını ve 2 kamyonda hasar meydana geldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki sivillere yardım ulaştırmak için yardım kuruluşlarının çalışmaları sürüyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde hastanelere tıbbi malzeme taşıyan bir insani yardım konvoyuna ateş açıldığını belirtilerek, saldırıda 1 şoförün hafif şekilde yaralandığı ve 2 kamyonda hasar meydana geldiğini aktarıldı.

Konvoyun 5 kamyon ve 2 ICRC aracından oluştuğunu ifade eden ICRC, insani yardım konvoyunun saldırıya rağmen Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ulaştırabildiğini açıkladı. - GAZZE