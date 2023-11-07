 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'de İnsani Yardım Konvoyuna Saldırı: 1 Yaralı, 2 Kamyon Hasar Gördü - Son Dakika

Gazze'de İnsani Yardım Konvoyuna Saldırı: 1 Yaralı, 2 Kamyon Hasar Gördü

Son Güncelleme: 07.11.2023 23:03

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze Şeridi'nde hastanelere tıbbi malzeme taşıyan bir insani yardım konvoyuna ateş açıldığını belirterek, saldırıda 1 şoförün hafif şekilde yaralandığını ve 2 kamyonda hasar meydana geldiğini açıkladı. Konvoyun 5 kamyon ve 2 ICRC aracından oluştuğunu ifade eden ICRC, insani yardım konvoyunun saldırıya rağmen Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ulaştırabildiğini açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze Şeridi'nde hastanelere tıbbi malzeme taşıyan bir insani yardım konvoyuna ateş açıldığını belirterek, saldırıda 1 şoförün hafif şekilde yaralandığını ve 2 kamyonda hasar meydana geldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki sivillere yardım ulaştırmak için yardım kuruluşlarının çalışmaları sürüyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde hastanelere tıbbi malzeme taşıyan bir insani yardım konvoyuna ateş açıldığını belirtilerek, saldırıda 1 şoförün hafif şekilde yaralandığı ve 2 kamyonda hasar meydana geldiğini aktarıldı.

Konvoyun 5 kamyon ve 2 ICRC aracından oluştuğunu ifade eden ICRC, insani yardım konvoyunun saldırıya rağmen Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ulaştırabildiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de İnsani Yardım Konvoyuna Saldırı: 1 Yaralı, 2 Kamyon Hasar Gördü - Son Dakika


Son Dakika
22:01 ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor
21:51 İstanbul Bağcılar'da anne ve kızını öldüren şahıs intihar etti
21:17 Hizbullah, İsrail'in Gazze saldırılarını genişletmesi halinde uyarıda bulundu: Sonuçları ciddi olur
20:41 Yediği dönerin parasını ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldı
20:37 Son Dakika: İsrail ordusuna ait tanklar, Gazze'nin kent merkezine girdi
20:32 Portekiz Başbakanı Costa yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti
19:36 Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
19:15 İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı
18:44 Rusya AKKA'dan çekildi, Türkiye'den açıklama geldi
17:52 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel yorumu: Bizim gördüğümüz CHP aynı CHP, biz orada bir değişiklik göremedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2023 23:24:24. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de İnsani Yardım Konvoyuna Saldırı: 1 Yaralı, 2 Kamyon Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement