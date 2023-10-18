Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmeye çalışan çocuk

Gazze'de Filistinli bir çocuğun, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmesine yardım ettiği anlar yürek sızlattı.
İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, Filistinliği bir çocuğun saldırıda yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirtmeye çalıştığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede gündem oldu.
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