Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmeye çalışan çocuk

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Gazze'de Filistinli bir çocuğun, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmesine yardım ettiği anlar yürek sızlattı.

YÜZLERCE KİŞİ CAN VERDİ

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

YARALI KARDEŞİNE ŞEHADET GETİRTMEYE ÇALIŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, Filistinliği bir çocuğun saldırıda yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirtmeye çalıştığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede gündem oldu.