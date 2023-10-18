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Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmeye çalışan çocuk - Son Dakika

Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmeye çalışan çocuk

Son Güncelleme: 18.10.2023 11:29

İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmeye çalışan Filistinli bir çocuğun görüntüleri, yürekleri dağladı. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de Filistinli bir çocuğun, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmesine yardım ettiği anlar yürek sızlattı.

YÜZLERCE KİŞİ CAN VERDİ

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

YARALI KARDEŞİNE ŞEHADET GETİRTMEYE ÇALIŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, Filistinliği bir çocuğun saldırıda yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirtmeye çalıştığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmeye çalışan çocuk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirmeye çalışan çocuk - Son Dakika
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