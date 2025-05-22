İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 762'ye, yaralananların sayısının ise 122 bin 197'ye yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 53 bin 762'ye, yaralı sayısının ise 122 bin 197'ye yükseldiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Gazze'de Ölü Sayısı 53 Bin 762'ye Yükseldi - Son Dakika
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