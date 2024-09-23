Gazze\'de Saldırılarda 41 Bin 455 Sivil Hayatını Kaybetti

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FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 41 bin 455 sivilin hayatını kaybettiğini, 95 bin 878 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, son 24 saat içerisinde 24 sivilin öldüğünü 60 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirtti. İsrail'in saldırılarının 353'üncü gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu ifade edildi.