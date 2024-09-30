Gazze'de Saldırılarda 41 Bin 615 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılarda 41 Bin 615 Sivil Hayatını Kaybetti

Gazze\'de Saldırılarda 41 Bin 615 Sivil Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 41 bin 615 sivilin öldüğünü açıkladı.

30.09.2024 13:32
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FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 41 bin 615 sivilin hayatını kaybettiğini, 96 bin 359 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 360 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 615'e, yaralı sayısının ise 96 bin 359'a yükseldiği belirtildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de Saldırılarda 41 Bin 615 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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