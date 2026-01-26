Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı

Gazze\'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
26.01.2026 16:48  Güncelleme: 16:57
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze'deki arama çalışmalarında son İsrailli esirin de cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

GAZZE'DE SON İSRAİLLİ ESİRİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'de esir arama çalışmaları gerçekleştiren İsrail ordusundan açıklama geldi. İsrail, Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE CANSIZ BEDENLERİ ARIYORDU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki son İsrailli esirin cesedinin yeriyle ilgili ellerindeki tüm detayları arabulucularla paylaştıklarını duyurmuştu. Açıklamada, İsrail ordusunun bu bilgilere dayanarak belirli bir noktada arama yaptığı belirtilmişti.

20 İSRAİLLİ ESİR SAĞ TESLİM EDİLMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan açıklamada ise ordunun, Kassam Tugayları'nın arabuluculara verdiği bilgiler doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki bir mezarlıkta, son esirin kalıntılarına ulaşmak için "geniş çaplı operasyon" yürüttüğü ifade edilmişti.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının başlamasından bu yana Filistinli gruplar, 20 İsrailli esiri canlı, 27'sinin ise cenazesini teslim etmişti.

