Dünya

Gazze'de Yüzde 83 Hasar!

08.10.2025 23:29
BM, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yapıların yüzde 83'ünün hasar gördüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Gazze kentinin yaklaşık yüzde 83'ünün İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle hasar gördüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada bulundu.

"İNSANİ DURUM DAHA DA RİSKLİ HALE GELDİ"

Dujarric, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini belirterek, bu saldırıların vahim olan insani durumu daha da tehlikeli ve riskli hale getirdiğini aktardı. Dujarric ayrıca insanların açık havada uyuduğunu, şiddetli gıda ve barınma sıkıntısının yanı sıra hayatta kalmak için mücadele ettiğini söyledi.

"GAZZE'NİN YÜZDE 83'Ü HASAR GÖRDÜ"

BM Uydu Merkezi'nin bugün bir ön analiz yayımladığını vurgulayan Dujarric, buna göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentinde yaklaşık 81 bin konutu kapsayan yapıların yüzde 83'ünün hasar gördüğünü de kaydetti.

Kaynak: DHA

