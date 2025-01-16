Gazze\'deki ateşkes anlaşması Suriye\'de coşkuyla kutlandı

Dünya

İmamoğlu ile Bakan Işıkhan \'SGK borçları\' için bir araya geldi

Galatasaray\'dan Gardi\'ye tam yetki! bir dünya yıldızı daha getiriyor

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde mutabık kalındı. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani, ateşkesin 19 Ocak itibarıyla başlayacağını açıkladı.

ATEŞKESİN HER GÜNÜ GAZZE'YE 600 TIR İNSANİ YARDIM

Ateşkes anlaşmasının detayları da ortaya çıktı. Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak. Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

19 YAŞ ALTINDAKİ TÜM FİLİSTİNLİLER SERBEST KALACAK

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

SURİYE'DE GAZZE SEVİNCİ

Taraflar arasında varılan ateşkes anlaşması, Suriye'nin Şam, İdlib, Halep ve Humus illerinde de kutlandı. Büyük sevinç yaşayan binlerce kişi sokaklara dükülerken, camilerde tekbirler getirildi.

KUTLAMALARIN ADRESİ EMEVİ MEYDANI

Şam'daki kutlamaların adresi Emevi Meydanı oldu. Ellerinde Suriye ve Filistin bayrakları taşıyan onlarca kişi, "Canımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Başkentteki kutlamalarda havai fişek gösterisi de yapıldı.