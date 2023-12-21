Gazze\'deki bombardımanlar sonucu yerinden edilenlerin çoğu güneye gitti

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in kuzeyde düzenlediği yoğun bombardımanlar sonucu yerinden edilenlerin büyük bölümünün güneye gittiğini, Refah bölgesinin en yoğun nüfuslu bölge haline geldiğini belirtti. OCHA'dan yapılan açıklamada, "Yüz binlerce kişi aşırı kalabalık alanlara sıkışmış ve korkunç yaşam koşullarına maruz kalmıştır" denildi.

OCHA, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri içeren yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Refah vilayeti Gazze Şeridi'ndeki en yoğun nüfuslu bölge haline gelmiş olup, yüz binlerce kişi aşırı kalabalık alanlara sıkışmış ve korkunç yaşam koşullarına maruz kalmıştır. Nüfus yoğunluğunun şu anda kilometrekare başına 12 bin kişiyi aştığı değerlendirilmektedir; bu rakam saldırılardan öncesine göre dört kat artmıştır. Yerlerinden edilen insanların çektiği acılar, geçtiğimiz hafta boyunca çadırları ve diğer derme çatma barınakları sular altında bırakan soğuk kış ve yağmur nedeniyle daha da arttı" ifadeleri kullanıldı.

"TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 7 GÜNDÜR SORUNLU"

OCHA, Gazze'nin birçok bölgesinde 7 gündür telekomünikasyon hizmetlerinde sorunlar yaşandığını vurgulayarak, "7 gündür Gazze Şeridi'nin pek çok bölgesinde telekomünikasyon ve internet hizmetleri bulunmamakta ve bu durum acil durum operasyonlarını ve bilgiye erişimi ciddi şekilde etkilemektedir. Güney bölgesinde, dün de belirtildiği üzere, hizmetler geçici olarak yeniden sağlanmıştır. Gazze genelinde gıda güvensizliği son derece endişe verici olmaya devam ediyor. Dünya Gıda Programı (WFP) dün yaptığı açıklamada Gazze'de nüfusun yüzde 90'ının düzenli olarak bir gün boyunca gıdasız kaldığını belirtti. Halihazırda 2.2 milyon kişi için gerekli olan gıdanın sadece yüzde 10'u son 70 gün içinde Gazze'ye girmiştir" dedi.