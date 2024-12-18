Gazze Şeridi\'nde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 45 Bin\'i Aştı

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 97'ye, yaralananların sayısının ise 107 bin 244'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 439 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 97'ye, yaralı sayısının ise 107 bin 244'e yükseldiği belirtildi.