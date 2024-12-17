Gece kulübünde gizemli bir adamla öpüştükten saatler sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Gece kulübünde gizemli bir adamla öpüştükten saatler sonra hayatını kaybetti

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İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan 23 yaşındaki anne Jamie Smith, Noel pazarında başlayan ve gece kulübünde devam eden gecenin ardından trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Smith, kızının dördüncü yaş gününden saatler önce çok katlı bir otoparktan düştü.

17.12.2024 10:20  Güncelleme: 10:32
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İngiltere'de 23 yaşındaki bir anne, Noel pazarında başlayan ve gece kulübünde devam eden gecenin ardından trajik şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardındaki sır perdesi hala aralanabilmiş değil.

Portsmouth kentinde yaşayan Jamie Smith (23), kızının dördüncü yaş gününden saatler önce çok katlı bir otoparktan düşerek hayatını kaybetti. Smith, olay gecesi önce Noel pazarında partneriyle tartıştı, ardından kimliği belirlenemeyen bir erkekle gece kulübüne gitti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Smith'in gizemli adamla Wiggle gece kulübünde içki içtiği ve öpüştüğü görülüyor. Ancak kulüpteki kritik kameraların çalışmaması ve kasa kayıtlarının yetersizliği nedeniyle adamın kimliği tespit edilemedi.

Saat 02:00 civarında kulüpten yalnız ayrılan Smith, bir süre sokaklarda dolaştıktan sonra Tesco yakınındaki otoparka gitti. Güvenlik kameraları, genç kadının yüksek bir duvara oturduğunu ve geriye doğru düştüğünü kaydetti.

Jamie'nin annesi Julie Stephenson, kızının uyuşturucu kullanmayacak kadar tedirgin bir yapıya sahip olduğunu belirterek, içkisine ilaç katılmış olabileceğinden şüpheleniyor. Polis soruşturmasını yetersiz bulan anne, Polis ve Suç Komisyonu'na başvuracağını açıkladı.

Gece kulübünde gizemli bir adamla öpüştükten saatler sonra hayatını kaybetti
Gece kulübünde gizemli bir adamla öpüştükten saatler sonra hayatını kaybetti
Gece kulübünde gizemli bir adamla öpüştükten saatler sonra hayatını kaybetti
Gece kulübünde gizemli bir adamla öpüştükten saatler sonra hayatını kaybetti

Birleşik Krallık, Portsmouth, İngiltere, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Noel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gece kulübünde gizemli bir adamla öpüştükten saatler sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • agrasif laz:
    Bİİİİİİİİİİİ ZEEEEEE3 NEEEEEEEEE 21 4 Yanıtla
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