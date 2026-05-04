Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento kentinde yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle büyük korku yarattı. 56 yaşındaki Brian Mattson’ın sokakta sergilediği tehlikeli davranışlar kısa sürede gündem oldu.
Görüntülerde, Mattson’ın sokakta ilerlerken rastgele evlerin kapılarına vurduğu ve elindeki bıçakla saldırı hareketleri yaptığı görüldü. Şahsın ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar dikkat çekti.
Tüyler ürperten anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayılırken, olay büyük endişe yarattı.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Brian Mattson’ın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
