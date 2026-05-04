Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler

Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler
04.05.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de rastgele kapılara vurup bıçakla saldırı hareketleri yapan şahıs büyük korku yarattı. Güvenlik kameralarına da yansıyan o anlar sonrası şüpheli gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento kentinde yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle büyük korku yarattı. 56 yaşındaki Brian Mattson’ın sokakta sergilediği tehlikeli davranışlar kısa sürede gündem oldu.

RASTGELE KAPILARA VURUP... 

Görüntülerde, Mattson’ın sokakta ilerlerken rastgele evlerin kapılarına vurduğu ve elindeki bıçakla saldırı hareketleri yaptığı görüldü. Şahsın ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar dikkat çekti.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Tüyler ürperten anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayılırken, olay büyük endişe yarattı.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Brian Mattson’ın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:43:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.