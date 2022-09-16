ABD'den Türkiye'ye düşmanca girişim! Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi bu kez Ermenistan'a gidecek - Son Dakika
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ABD'den Türkiye'ye düşmanca girişim! Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi bu kez Ermenistan'a gidecek

16.09.2022 10:55

Tayvan'a yaptığı ziyaretle ABD ile Çin savaşın eşiğine getiren ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'a gidecek. Skandal ziyaretin Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden çıkan çatışmalara denk gelmesi dikkat çekerken, Pelosi'nin bu ziyaretle Azerbaycan'a destek veren Türkiye'ye mesaj vermek istediği düşünülüyor.

Tayvan ziyaretiyle Çin'in büyük tepkisini çeken ve bölgede krize yol açan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin şimdi de Ermenistan'ı ziyaret edeceği iddia edildi.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞECEK

Pelosi, bu hafta Azerbaycan'la şiddetli çatışmalar yaşayan Ermenistan'a gidecek. Konuyla ilişkili kaynaklar, Pelosi'nin Demokrat Partili Senatör Jackie Speier'la beraber bu hafta sonu Ermenistan'a destek amacıyla bu ülkeyi ziyaret edeceğini ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceğini aktardı.

ZAMANLAMA BİR HAYLİ DİKKAT ÇEKİCİ

Ziyaretin, 2020'de Dağlık Karabağ'da savaşan Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmaların patlak verdiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

ERMENİ LOBİSİ ABD'DEN DESTEK İSTEMİŞTİ

Ermenistan, dün Azerbaycan ile yeni çatışmaların ardından ateşkes ilan edildiğini duyururken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 71 Azeri askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise önceki gün 105 Ermeni askerinin öldüğünü söylemişti. Son gerilim, iki ülke arasında 2020 yılından bu yana görülen en şiddetli çatışma oldu ve yeni savaş endişelerine yol açtı.

"ERMENİSTAN UKRAYNA'YLA AYNI İLGİYİ GÖRMÜYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre ABD'de güçlü olan Ermeni lobisi, bu hafta ABD yönetimine Ermenistan'a destek verme çağrısı yapmıştı. Amerikan Ermeni Topluluğu Başkanı Anthony Barsamian, Azerbaycan'ın son çatışmada uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek "Ermenistan Ukrayna'yla aynı ilgiyi görmüyor" dedi.

GÜVENLİK NEDENİYLE AÇIKLAMA YAPILMADI

Almanya'daki G7 toplantısına katılan Pelosi, Ermeni kökenli ABD'li Senatör Speier'la Erivan'a uçacak. Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, güvenlik protokolü nedeniyle ziyarete ilişkin açıklama yapamayacağını belirtti.

TAYVAN ZİYARETİ BÜYÜK KRİZ ÇIKARMIŞTI

ABD yönetiminin üç numaralı ismi olan Pelosi'nin geçen ayki Tayvan ziyareti, Çin ve ABD arasında büyük kriz çıkarmıştı. Çin, kendi parçası olarak gördüğü Tayvan çevresinde günler süren tatbikatlar düzenlemiş ve ABD'yi sert şekilde eleştirmişti.

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Son Dakika Dünya ABD'den Türkiye'ye düşmanca girişim! Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi bu kez Ermenistan'a gidecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'ye düşmanca girişim! Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi bu kez Ermenistan'a gidecek - Son Dakika
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