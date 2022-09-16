Tayvan ziyaretiyle Çin'in büyük tepkisini çeken ve bölgede krize yol açan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin şimdi de Ermenistan'ı ziyaret edeceği iddia edildi.
Pelosi, bu hafta Azerbaycan'la şiddetli çatışmalar yaşayan Ermenistan'a gidecek. Konuyla ilişkili kaynaklar, Pelosi'nin Demokrat Partili Senatör Jackie Speier'la beraber bu hafta sonu Ermenistan'a destek amacıyla bu ülkeyi ziyaret edeceğini ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceğini aktardı.
Ziyaretin, 2020'de Dağlık Karabağ'da savaşan Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmaların patlak verdiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.
Ermenistan, dün Azerbaycan ile yeni çatışmaların ardından ateşkes ilan edildiğini duyururken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 71 Azeri askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise önceki gün 105 Ermeni askerinin öldüğünü söylemişti. Son gerilim, iki ülke arasında 2020 yılından bu yana görülen en şiddetli çatışma oldu ve yeni savaş endişelerine yol açtı.
Sözcü'de yer alan habere göre ABD'de güçlü olan Ermeni lobisi, bu hafta ABD yönetimine Ermenistan'a destek verme çağrısı yapmıştı. Amerikan Ermeni Topluluğu Başkanı Anthony Barsamian, Azerbaycan'ın son çatışmada uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek "Ermenistan Ukrayna'yla aynı ilgiyi görmüyor" dedi.
Almanya'daki G7 toplantısına katılan Pelosi, Ermeni kökenli ABD'li Senatör Speier'la Erivan'a uçacak. Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, güvenlik protokolü nedeniyle ziyarete ilişkin açıklama yapamayacağını belirtti.
ABD yönetiminin üç numaralı ismi olan Pelosi'nin geçen ayki Tayvan ziyareti, Çin ve ABD arasında büyük kriz çıkarmıştı. Çin, kendi parçası olarak gördüğü Tayvan çevresinde günler süren tatbikatlar düzenlemiş ve ABD'yi sert şekilde eleştirmişti.
Son Dakika › Dünya › ABD'den Türkiye'ye düşmanca girişim! Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi bu kez Ermenistan'a gidecek - Son Dakika