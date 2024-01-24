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Kim Güney Kore'yle birleşme sembolünü yıktı - Son Dakika
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Kim Güney Kore'yle birleşme sembolünü yıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore'yi potansiyel düşman ilan etmesinin ardından, Kore Yarımadası'nın birleşmesini simgeleyen kemer anıtı yıkıldı. Anıtın yerine dev bir çukur oluştuğu uydu fotoğraflarıyla tespit edildi. Bu eylem, Kim'in Güney Kore ile birleşmeyi reddettiğini gösteren bilinçli bir seçim olarak değerlendiriliyor.

Kim Güney Kore\'yle birleşme sembolünü yıktı
24.01.2024 - 11:06,  Güncelleme: 11:19
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un daha önce Güney Kore'yi "Potansiyel Düşman" ilan etmesinin ardından yaşanan yeni gelişmede iki ülkenin birleşmesini simgeleyen kemer anıtını yıkıldığı öğrenildi. Kim Jong-un'un aldığı anıt yıkma kararına Güney Kore'nin tepkisinin ne olacağı merak konusu oldu.

ANITI YIKARAK MEYDAN OKUDU

Kim'in eylemi, Güney Kore ve Batılı ülkeler arasında bir meydan okuma olarak yorumlanırken 23 Ocak'ta çekilen uydu fotoğrafları, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın merkezinde duran anıtın yerinde dev bir çukurun bulunduğu görüldü.

Üzerinde iki kadın figürün Kore Yarımadası'nın haritasını tuttuğu bir birleşme sembolü olarak bilinen ve 2001 yılında inşa edilen anıtın yıkılması sonrası bölgedeki siyasi gerilimin daha da artacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz hafta Güney Kore'yi potansiyel düşman ilan eden Kim Jung-Un, iki ülkenin birleşmesi simgeleyen anıtı yıktı
Geçtiğimiz hafta Güney Kore'yi potansiyel düşman ilan eden Kim Jung-Un, iki ülkenin birleşmesi simgeleyen anıtı yıktı
Geçtiğimiz hafta Güney Kore'yi potansiyel düşman ilan eden Kim Jung-Un, iki ülkenin birleşmesi simgeleyen anıtı yıktı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (3)
  • side meister optik semih: Adamyaaa Yanıtla 18 39
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Kim Jong-un, Kuzey Kore, Güney Kore, Politika, Dünya, Son Dakika

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