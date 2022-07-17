Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi

Dünya genelinde son zamanlarda düğün törenlerinde ilginç danslar yapılmaya başlandı. Bu danslardan birinin yapıldığı düğünün görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

AİLE BÜYÜKLERİNİN SALONDAN ÇIKTIĞINI SANDILAR

Gelin ve damat düğünün bitiminde aile büyüklerinin salonu terk ettiğini düşünerek arkadaşlarıyla eğlenmeye devam etti. Gelinin dans pistinin ortasında bir sandalyede oturduğu anlarda damat geline doğru seksi bir şekilde dans etmeye başladı. İzleyiciler arasında gelinin annesinin olduğunu fark etmeyen damadın hareketleri şaşkınlık yarattı.

ADETA YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

Gelinin annesini göstermesiyle damadın dansını bitirdiği videoda annenin tepkisi herkesi gülümsetti. Sosyal medyada popüler olan gönderiye, "Damat annenin hala burada olduğunun farkında değildi" notu ekledi. Gelinin annesinin büyük bir şaşkınlıkla etrafına bakındığı anlarda gelin olaya gülerek tepki verdi.

İşte kayınvalidenin yüz ifadesi: