Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi

17.07.2022 11:28

Bir düğünde kaydedilen görüntülerde gelinle damat, aile büyüklerinin salondan çıktığını düşünerek erotik bir dans gösterisi sergiledi. Ancak bu sırada hala salonda bulunan kayınvalidenin adeta yüz felci geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

Dünya genelinde son zamanlarda düğün törenlerinde ilginç danslar yapılmaya başlandı. Bu danslardan birinin yapıldığı düğünün görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

AİLE BÜYÜKLERİNİN SALONDAN ÇIKTIĞINI SANDILAR

Gelin ve damat düğünün bitiminde aile büyüklerinin salonu terk ettiğini düşünerek arkadaşlarıyla eğlenmeye devam etti. Gelinin dans pistinin ortasında bir sandalyede oturduğu anlarda damat geline doğru seksi bir şekilde dans etmeye başladı. İzleyiciler arasında gelinin annesinin olduğunu fark etmeyen damadın hareketleri şaşkınlık yarattı.

ADETA YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

Gelinin annesini göstermesiyle damadın dansını bitirdiği videoda annenin tepkisi herkesi gülümsetti. Sosyal medyada popüler olan gönderiye, "Damat annenin hala burada olduğunun farkında değildi" notu ekledi. Gelinin annesinin büyük bir şaşkınlıkla etrafına bakındığı anlarda gelin olaya gülerek tepki verdi.

İşte kayınvalidenin yüz ifadesi:

Düğünde gelin ve damadın dansı olay oldu, yaşananları gören kaynana yüz felci geçirdi
YORUMLAR
500
Vasiyetle yapılan ilk düğünün ardından Afrika'dan üç gelin geldi Vasiyetle yapılan ilk düğünün ardından Afrika'dan üç gelin geldi Damadın arkadaşları kına gecesinde bindallıyla renk kattı Damadın arkadaşları kına gecesinde bindallıyla renk kattı

Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi
11:22 Burak Yılmaz'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'nin harika bir hocası var, şampiyonluk için ciddi avantajlılar
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 11:42:16. #1.12#
SON DAKİKA: Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement