Dünya genelinde son zamanlarda düğün törenlerinde ilginç danslar yapılmaya başlandı. Bu danslardan birinin yapıldığı düğünün görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.
Gelin ve damat düğünün bitiminde aile büyüklerinin salonu terk ettiğini düşünerek arkadaşlarıyla eğlenmeye devam etti. Gelinin dans pistinin ortasında bir sandalyede oturduğu anlarda damat geline doğru seksi bir şekilde dans etmeye başladı. İzleyiciler arasında gelinin annesinin olduğunu fark etmeyen damadın hareketleri şaşkınlık yarattı.
Gelinin annesini göstermesiyle damadın dansını bitirdiği videoda annenin tepkisi herkesi gülümsetti. Sosyal medyada popüler olan gönderiye, "Damat annenin hala burada olduğunun farkında değildi" notu ekledi. Gelinin annesinin büyük bir şaşkınlıkla etrafına bakındığı anlarda gelin olaya gülerek tepki verdi.
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Son Dakika › Dünya › Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi - Son Dakika