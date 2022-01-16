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Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor - Son Dakika

Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor

16.01.2022 12:24

Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan Stephanie Matto'dan sonra bir ilginç para kazanma yöntemi de sosyal medya fenomeni Kactus Kutie'den geldi. Kutie, idrarının kavanozunu 70 dolardan sattığını belirtti. Kutie, idrarını satın alan bir hayranın ise dondurma yaptığını itiraf etti.

Dünya genelindeki ilginç para kazanma yöntemleri gündeme gelmeye devam ediyor. ABD'de yaşayan ve çıkardığı gazı kavanozlayarak satan fenomen Stephanie Matto'dan sonra bu sefer de sosyal medya fenomeni Kactus Kutie'nin idrarını satması gündem oldu.

"İLK VİDEOM BİR DERE KENARINDAYDI"

Kutie, çok dirayetli bir mesanesi olması nedeniyle bazı videolarının 10 dakikaya kadar uzadığını belirterek, herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Hayranlarının ısrarı üzerine videolar çekmeye başladığını anlatan Kutie, "İlk videom bir dere kenarında tuvaletimi yaptığım anları gösteriyordu. Çok basit ve kısa bir videoydu ancak binlerce sipariş almama neden oldu. Şimdi idrarımı kavanozlara koyarak satıyorum" şeklinde konuştu.

Sonunda bunu da gördük! Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor

"İKİ DEV BARDAK SU İÇİYORUM"

Kutie, yeni uğraşı sayesinde binlerce dolar gelir elde ettiğini söyledi. Müşterilerinin özel istekleri doğrultusunda belirlenen diyet listelerini uyguladığını anlatan Kutie, "Hayranlarım istediğinde yapılış aşamasını gösteren özel videolar çekip satıyorum. Bu tür sahnelerden önce iki dev bardak çay ve mutlaka su içiyorum" dedi.

Sonunda bunu da gördük! Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor

HAYRANI DONDURMA YAPMIŞ

Kutie, idrarını satın alan bir hayranının yaptığı ilginç şeyi de anlattı. Kutie'den bir kavanoz idrar alan çılgın adamın, bu idrarı dondurduktan sonra dondurma olarak tükettiği öğrenildi.

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Son Dakika Dünya Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor - Son Dakika
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