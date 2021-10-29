Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum

Para karşılığında ilişkiye giren 30 yaşındaki Olive Pearl ve serebral palsili 32 yaşındaki Gavin Thorneycroft, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile engellilerin cinsel yaşamları hakkındaki algıların yıkılması gerektiğini söylediler. İkili, engelli insanların da normal bir cinsel yaşamları olduğunu ve bu duruma saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.

"GAYET NORMAL BİR İNSAN"

Olive Pearl, Gavin Thorneycroft'in normal olduğunu belirterek, "Cinsel hayatımız son derece renkli. Onun rahat edebileceği şekilde birbirimizi mutlu ediyoruz. Engellilerle çok yanlış bir bakış açısı var. O gayet normal bir insan" dedi.

"ONUN GİBİ BİRİNİ BULMAK ZOR"

Gavin Thorneycroft ise içinde bulunduğu durum nedeniyle işinin zor olduğunu belirterek, "Benimle olacak birini bulmam gerçekten de zor oldu. Olive Pearl çok iyi niyetli ve anlayışlı bir insan. İkimiz birlikte çok eğleniyoruz. Beni anladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İkilinin beraber yaptıkları paylaşımlar, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.