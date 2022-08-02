Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor - Son Dakika
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Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor

02.08.2022 15:41

Çin hükümetinin tüm uyarılarına rağmen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi taşıyan uçağın rotayı Tayvan'a kırdığı iddia edilirken, Çin ordusu da her ihtimale karşı bölgede savaş uçakları uçurarak, tankları plajlara konuşlandırmaya başladı. Yaklaşık 400 bin kişi de meraklı gözlerle Pelosi'yi taşıyan uçağın rotasını internet üzerinden takip ediyor.

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaş henüz bitmemişken, iki dev ülkenin Pasifik bölgesinde birbirleri ile olan diyaloğu dünya ülkelerini tedirgin ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret edeceği yönündeki iddialara karşı Çin ordusu bölgede, aralıksız olarak savaş uçaklarını uçurmaya başladı. Çin'in bu agresif tutumuna karşı ABD donanması Pasifik Okyanusu'na demir attı. Tayvan'da ise Çin'den gelecek herhangi bir saldırıya karşı olarak askeri güvenlik önlemleri artırıldı.

BIDEN İLE Şİ CİNPİNG GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir telefon görüşmesi yaptı. Liderlerin görüşmesinde ana konu Tayvan olurken, konuşmadan herhangi bir sonuç çıkmadı aksine iki ülke lideri birbirine rest çekti.

TANKLARI PLAJLARA KONUŞLANDIRDILAR

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Malezya ziyareti sonrası askeri uçakla Tayvan'a geleceği beklentisi ise ülkeler arasındaki gerilimi daha da yükseltti. Öyle ki Çin ordusu, bölgede savaş jetleri uçururken, plajlara tank konuşlandırdı. Bazı analistler ise Pelosi'nin Tayvan'a inmesi halinde, Çin ordusunun adayı bombalayacağını iddia etti.

PELOSI'NİN UÇAĞI ROTAYI TAYVAN'A KIRDI

Öte yandan Malezya ziyareti sonrası Asya seyahatine devam eden Nancy Pelosi'nin uçağının rotayı Tayvan'a doğru kırdığı görüldü. Bir internet sitesinde canlı olarak yayınlanan o anların görüntülerini ise yaklaşık 400 bin kişinin izlemesi dikkat çekti.

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Son Dakika Dünya Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor - Son Dakika


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