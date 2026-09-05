Girne'de Deniz Kazasında Can Kaybı 13'e Yükseldi - Son Dakika
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Girne'de Deniz Kazasında Can Kaybı 13'e Yükseldi

Girne\'de Deniz Kazasında Can Kaybı 13\'e Yükseldi
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KKTC Başbakanı Ünel Üstel, Girne açıklarındaki deniz kazasında bir kadının cansız bedenine daha ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, kayıpların ise 15'e yükseldiğini açıkladı. Arama çalışmaları kesintisiz sürüyor.

(LEFKOŞA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kadının daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, 15 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerinin yürüttüğü arama faaliyetleri sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, naaşın bir kadına ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Üstel, kadının kimliğinin belirlenmesi için KKTC Polis Teşkilatı tarafından çalışma başlatıldığını kaydetti.

Son gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, kayıp sayısının ise 15'e ulaştığını açıklayan Üstel, arama çalışmalarının ilgili tüm birimlerin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

Üstel, arama çalışmalarına katkı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz ve Hava Kuvvetleri, Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile sahada görev yapan askeri ve sivil ekiplere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e de destekleri dolayısıyla teşekkür eden Üstel, ekiplerin kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını "aynı kararlılık, hassasiyet ve özveriyle" sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Girne'de Deniz Kazasında Can Kaybı 13'e Yükseldi - Son Dakika

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