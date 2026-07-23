Google'a AB'den 890 Milyon Avro Ceza - Son Dakika
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Google'a AB'den 890 Milyon Avro Ceza

Google\'a AB\'den 890 Milyon Avro Ceza
23.07.2026 14:43
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AB Komisyonu, Google'ı Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal ettiği için toplam 890 milyon avro ceza ile cezalandırdı.

AB Komisyonu, Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle teknoloji şirketi Google'a toplam 890 milyon avro para cezası verildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'ın Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine hükmederek iki ayrı ceza kararı aldı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Google'ın kendi hizmetlerini arama motorunda (Google Search) öne çıkarması nedeniyle 460 milyon avro, Google Play'de uygulama geliştiricilerin tüketicileri alternatif satın alma kanallarına yönlendirmesini kısıtlaması nedeniyle ise 430 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Toplam ceza miktarının 890 milyon avro olduğu kaydedildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Google'ın arama sonuçlarında alışveriş, otel, ulaşım ve spor gibi kendi hizmetlerine, üçüncü taraf hizmetlere kıyasla daha ayrıcalıklı davrandığı tespit edildi. Şirketin kendi hizmetlerini sayfanın üst kısmında veya gelişmiş görsellerle daha görünür kıldığı, benzer üçüncü taraf hizmetlerin ise aynı görünürlüğe sahip olmadığı vurgulandı.

Google Play mağazasındaki ihlale ilişkin ise uygulama geliştiricilerin kullanıcıları daha ucuz veya alternatif teklifler hakkında ücretsiz bir şekilde bilgilendirmesinin ve bu kanallara yönlendirmesinin şirket tarafından engellendiği ifade edildi.

İHLALLERİ GİDERMESİ İÇİN 60 GÜN SÜRE VERİLDİ

AB Komisyonu, Google'ın söz konusu uyumsuzlukları sona erdirmesine ve üçüncü taraf hizmetlere kendi hizmetlerine kıyasla adil ve ayrımcı olmayan bir şekilde davranmasına karar verdi. Şirketin Komisyon kararlarına uyması için 60 gün süresi bulunduğu, aksi takdirde dünya çapındaki toplam cirosunun yüzde 5'ine varan periyodik para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Öte yandan açıklamada, Google'ın uyum sağlamak adına arama sonuçlarında ve yönlendirme şartlarında bazı değişiklikleri test etmeye başladığı, Komisyon'un bu süreci izlemeye devam edeceği aktarıldı. Kararda uygulanan cezaların, ihlalin ciddiyeti ve süresi dikkate alınarak hesaplandığı, Google'ın alınan bu kararları temyize götürme hakkının bulunduğu da hatırlatıldı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Google, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Google'a AB'den 890 Milyon Avro Ceza - Son Dakika

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