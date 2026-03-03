İstanbul Havalimanı'nda aktarma yapmak üzere terminalde bekleyen bir grup İsrailli yolcu, bazı vatandaşların protestosuyla karşılaştı.
Gruptaki vatandaşlar, İsrailli yolcuların bulunduğu otobüste İngilizce "Free Palestine" (Özgür Filistin) sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.
Havalimanı güvenlik ekipleri, herhangi bir gerginlik yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Gerginlik büyümeden sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü Türkiye'den! İsraillileri görünce, otobüste bir anda slogan atmaya başladılar
