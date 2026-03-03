Görüntü Türkiye'den! İsraillileri görünce, otobüste bir anda slogan atmaya başladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görüntü Türkiye'den! İsraillileri görünce, otobüste bir anda slogan atmaya başladılar

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! İsraillileri görünce, otobüste bir anda slogan atmaya başladılar
03.03.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! İsraillileri görünce, otobüste bir anda slogan atmaya başladılar
Haber Videosu

Aktarma amacıyla İstanbul Havalimanı'na gelen bir grup İsrailli yolcu, bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar İngilizce, "Özgür Filistin" sloganları attı.

İstanbul Havalimanı'nda aktarma yapmak üzere terminalde bekleyen bir grup İsrailli yolcu, bazı vatandaşların protestosuyla karşılaştı.

HAVALİMANI OTOBÜSÜNDE "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANI ATTILAR

Gruptaki vatandaşlar, İsrailli yolcuların bulunduğu otobüste İngilizce "Free Palestine" (Özgür Filistin) sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Havalimanı güvenlik ekipleri, herhangi bir gerginlik yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Gerginlik büyümeden sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntü Türkiye'den! İsraillileri görünce, otobüste bir anda slogan atmaya başladılar - Son Dakika

Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
İbrahim Kalın’ın kitabı, zirveye oturdu İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu
Güney Kıbrıs’taki üsleri ABD’ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
Rakip tribüne kaçak girip provokatif paylaşımlar yapan Beşiktaşlı taraftarın başı dertte Rakip tribüne kaçak girip provokatif paylaşımlar yapan Beşiktaşlı taraftarın başı dertte

17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:13:45. #7.13#
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! İsraillileri görünce, otobüste bir anda slogan atmaya başladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.