ABD'nin en zengin şehirlerinden biri olarak bilinen Seattle kentinde fuhuş olaylarının olağanüstü bir şekilde artış göstermesi ve kadınların artık gündüzleri de caddelerde müşteri aradıklarını gösteren görüntüler büyük yankı uyandırdı.
Seattle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bulunan 749 bin nüfuslu bir şehir. Bu küçük kentte uyuşturucu kullanımı, satışı ve fuhuş oranı ise bir hayli yüksek. Seattle'da bir kişinin aracıyla seyahat ederken cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntüler bu acı gerçeği gözler önüne sermeye yetti. Kentin neredeyse her cadde ve sokağında hayat kadınlarının beklediği görüldü.
1 milyona yakın kişinin yaşamını idame ettirdiği şehir; Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden gibi pek çok grunge müzik grubunun çıktığı yer olarak biliniyordu. Ayrıca Starbucks'ın kurulduğu yer olmakla beraber Microsoft da burada kurulmuştu. Şehrin yaşadığı bozulma ise tepki çekti.
Son Dakika › Dünya › Görüntüler büyük ses getirdi! ABD'nin en zengin şehri fuhuş batağında - Son Dakika
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Ramazan Bayramı namazını Ulu Cami'de kıldıktan sonra vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bursa'daki camiler dolup taşarken, Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami yoğun ilgi gördü. Demirtaş, namaz sonrası herkesle bayramlaşarak dostluk ve kardeşlik atmosferini yaşadıklarını belirtti.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşılayarak camilere akın etti. İskender Bey Meydanı'nda bir araya gelen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve bayram vaazının ardından bayram namazını kıldı. Ülke siyasetinin önde gelen isimleri de Müslümanların bayramını tebrik etti.
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