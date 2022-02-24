Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın - Son Dakika
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Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın

24.02.2022 09:58

Tüm dünyanın takip ettiği Rusya - Ukrayna krizinde liderlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik konseyi toplantısında acil olarak katıldığı canlı yayında gözyaşları içinde "Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar" ifadesine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Ukrayna'nın birçok kentinde patlama sesleri duyuldu. Halk panik içinde kendini güvenli yerlere atarken, Ukrayna ise Ruslara ait savaş uçaklarını düşürdüğünü açıkladı.

Dünya liderleri ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgalin ardından peş peşe tepki gösterdi. Son günlerde peş peşe toplantılar yapan ve Rusya-Ukrayna krizine barışçıl ve diplomatik bir çözüm arayan BM, operasyon haberini toplantı esnasında aldı. BM üyesi ülkelerin temsilcileri sırayla Rusya'yı kınayan açıklamalar yaparken en çarpıcı sözler BM Genel Sekreteri'nden geldi.

BM Genel Sekreteri canlı yayında Putin'e yalvardı: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres.

"YÜZYILIN EN BÜYÜK SAVAŞINI BAŞLATMAYIN"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik konseyi toplantısında acil olarak katıldığı canlı yayında "Putin bizim toplantımız esnasında operasyon emrini verdi. Ukrayna ordusuna askerlerini çekmek için çağrı yaptı. Barışa bir şans verin. Ben yaptığım çağrıyı değiştiriyorum. Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın.

"GÖREVİM BOYUNCA YAŞADIĞIM EN ÜZÜCÜ AN"

Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar. Bu görev sürem boyunca yaşadığım en üzücü an" ifadesini kullandı.

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Son Dakika Dünya Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın - Son Dakika


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