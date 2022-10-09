Grossi: Zaporijya'da bombardımanların tekrar başlaması sorumsuzluktur - Son Dakika
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Grossi: Zaporijya'da bombardımanların tekrar başlaması sorumsuzluktur

09.10.2022 11:04
Grossi: Zaporijya'da bombardımanların tekrar başlaması sorumsuzluktur

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırı neticesinde son harici güç kaynağının da devre dışı kaldığını, bu saldırıların tekrar başlamasının sorumsuzluk olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırı neticesinde son harici güç kaynağının da devre dışı kaldığını, bu saldırıların tekrar başlamasının sorumsuzluk olduğunu belirtti.

IAEA Direktörü Grossi, santraldeki acil durum dizel jeneratörlerinin devreye girdiğini ve soğutma işleminin bu jeneratörler sayesinde yapıldığını belirtti. Grossi, "Zaporijya santrali, yenilenen bombardıman nedeniyle kalan son harici güç kaynağını da kaybetti ve şu anda reaktör soğutması ve elektrik için acil durum dizel jeneratörleri çalışıyor. Tesisin 16 dizel jeneratörü otomatik olarak çalışmaya başladı ve 6 reaktöre güç sağladı. Durum stabilize olduktan sonra, jeneratörlerden 10 tanesi kapatıldı ve 6 tanesi reaktörlere gerekli elektriği sağlamak için açık durumda" dedi.

"NÜKLEER SANTRAL KORUNMALIDIR"

Söz konusu saldırıların 'sorumsuzluk' olduğunun altını çizen Grossi, "Bu saldırıların devam etmesi ve nükleer santralin hedef alınması büyük bir sorumsuzluktur. Yakında Rusya Federasyonu'na gideceğim ve ardından santral çevresinde bir nükleer güvenlik ve koruma bölgesi oluşturma konusunda anlaşmak için Ukrayna'ya döneceğim. Bu mutlak ve acil bir zorunluluktur" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler, Zaporijya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Grossi: Zaporijya'da bombardımanların tekrar başlaması sorumsuzluktur - Son Dakika

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