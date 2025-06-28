Guizhou\'da Sel Felaketi Yeniden Acil Durum İlanı

ÇİN'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde hafta başında meydana gelen sel felaketinin ardından, devam eden yoğun yağışlar ve artan su seviyeleri nedeniyle yeniden acil durum ilan edildi.

Guizhou eyaletinde 24 Haziran'dan bu yana devam eden seller nedeniyle 80 binden fazla kişi tahliye edildi. Sel felaketi, kara yolları, köprüler, iletişim ve elektrik hatları gibi kritik altyapıya zarar verirken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Çiendongnan Miao ve Dong özerk ilinde sel felaketinin yaşandığı Ronciang ilçesinin merkezinden geçen Duliu Nehri'nde bu sabah su seviyesinin 253,5 metreye yaklaştığı bildirildi. Su seviyesinin, sel için kritik eşik olan 251,5 metreyi aşması nedeniyle, dün suların çekilmesiyle düşürülen acil durum seviyesi yeniden en yüksek seviye olan 1'inci seviyeye yükseltildi.