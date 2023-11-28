Güney Afrika\'da maden kazasında 11 ölü

Güney Afrika'nın Rustenburg şehrindeki bir madende işçileri taşıyan asansörün düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletine bağlı Rustenburg şehrinde Impala Platinum şirketine ait bir madende işçileri taşıyan asansör yaklaşık 200 metre aşağı düştü. Şirketten yapılan açıklamada, 86 işçinin bulunduğu asansörde 11 işçinin hayatını kaybettiği, 75 işçinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın nedenine yönelik soruşturmanın sürdüğü, şirketin bölgedeki tüm madencilik faaliyetlerinin durdurulduğu aktarıldı. Şirket CEO'su Nico Muller, "Bugün Impala tarihinin en karanlık günü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ulusal Maden İşçileri Sendikası'na (NUM) göre Güney Afrika'da bu yıl Eylül ayı itibarıyla 27 ölümcül maden kazası kayıtlara geçti. - CAPE TOWN