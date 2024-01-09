Güney Kore\'de Köpek Eti Tüketimi İçin Yasaklama Yasa Tasarısı Onaylandı

Güney Kore'de 2027 yılına kadar köpeklerin etleri için öldürülmesini ve satılmasını yasaklayan yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı.

Yasa, yüzyıllardır süregelen köpek eti yeme alışkanlığına son vermeyi hedefliyor.

Köpek eti son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliğini kaybetmeye başladı.

Yeni yasa kapsamında köpekleri etleri için yetiştirmek ve öldürmek, köpek eti dağıtmak veya satmak yasak olacak.

Köpekleri etleri için öldürme suçuna üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Köpekleri etleri için yetiştirmekle suçlananlar ise en fazla iki yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

Ancak ülkede köpek etinin tüketimi yasaklanmayacak.

Yeni yasa 2027'de yürürlüğe girecek, böylece çiftçiler ve restoran sahiplerine alternatif işlere yönelmeleri için yeterli süre sağlanacak.

Köpek eti endüstrisinin parçası olan bu işçilerin işletmelerini aşamalı olarak kapatmak için yerel makamlara birer plan sunmaları gerekecek.

Hükümet bu işçileri desteklemeyi taahhüt etse de, bu desteğin nasıl şekilleneceği üzerinde çalışmalar yapılması gerekiyor.

Hükümet istatistiklerine göre Güney Kore'de 2023 yılında köpek eti satan yaklaşık 1600 restoran, köpek yetiştiren 1150 çiftlik bulunuyordu.

"Boşintang" adlı köpek etli çorba, Güney Kore'nin yaşlı nüfusu arasında lezzetli bir yemek olarak kabul edilse de artık gençler arasında popüler değil.

ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Gallup'un geçen yıl yaptığı bir ankete katılanların yüzde 8'i son 12 ay içinde köpek eti denedi. 2015'te bu oran yüzde 27'ydi.

Gallup'un 2023 anketine katılanların yüzde 20'den azı ise köpek eti tüketimini desteklediğini belirtti.

Ülkede 1980'li yıllara kadar uzanan çok sayıda hükümet köpek etini yasaklamayı taahhüt etti ancak bu yönde ilerleme kaydedemedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee hayvansever olmakla tanınıyor. Çiftin altı köpeği var ve köpek eti tüketiminin sonlandırılması için çağrıda bulundular.

Uzun süredir yasağın uygulanması için çaba gösteren hayvan hakları grupları bugün yapılan oylamanın sonucunu memnuniyetle karşıladı.

İnsan-hayvan bağını teşvik etmek ve hayvanlara karşı zulme karşı çıkan Humane Society'nin Güney Kore Direktörü Jung Ah Chae, yasağı kendi hayatında görebildiğine şaşırdığını söyledi.

Jung, "Bu değişimin çok geç kaldığı milyonlarca köpek için üzülsem de, Güney Kore'nin artık tarihimizdeki bu sefil sayfayı kapatabileceği ve köpek dostu bir geleceği kucaklayabileceği için çok mutluyum" diye konuştu.

Ancak herkes yeni kararı desteklemiyor. Köpek eti üreticileri yasağa karşı kampanya yürütüyor.

Üreticiler, gençler arasında popülerliğini kaybeden köpek eti tüketiminin zaman içinde doğal olarak yok olmasına izin verilmesini savunuyor. Birçok çiftçi ve restoran işletmecisi, yaşları neticesinde yeni iş imkanları bulmanın oldukça zor olacağını belirtiyor.

BBC'ye konuşan Joo Yeong-bong adlı bir köpek eti üreticisi, "10 yıl içinde endüstri yok olurdu zaten. Biz 60 ve 70 yaşlarındayız ve artık geçim kaynağımızı kaybetmekten başka çaremiz yok" dedi.

Joo, yeni yasanın "insanların istedikleri yeme özgürlüğünün ihlâli" olduğunu belirtti.