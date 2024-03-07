Güney Kore, kripto para dünyasını sarsan bir skandalın ardından Terraform Labs'ın kurucu ortağı Do Kwon'un iadesi için Interpol'ün kapısını çaldı. Bu hamle, yatırımcıların milyarlarca dolar kaybetmesine neden olan olayların uluslararası yankılarını derinleştiriyor.
Güney Kore'nin ulusal polis kuvvetleri ve adalet departmanı, Terraform Labs'ın kurucu ortağı olan Do Kwon'un ülkere geri getirilmesi amacıyla Interpol'e destek talebinde bulundu. Polis yetkilileri, medya aracılığıyla gelen yoğun ilgi üzerine "acil durum toplantıları" gerçekleştirdiklerini açıkladı. Adalet Bakanlığı'ndan konu hakkında bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz günlerde bir Karadağ mahkemesi, Kwon'un Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesine yönelik kararı iptal etmiş, savunma tarafı ise bu kararın Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore'den önce iade talebinde bulunduğuna dair yanıltıcı bilgilere dayandırıldığını öne sürerek itiraz etmişti.
Terraform Labs'ın eski lideri Kwon, 2022 Mayıs'ında Terra ekosisteminin çöküşü ile bağlantılı dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Güney Kore yetkilileri tarafından aranıyor. Bu çöküş, yatırımcıların yaklaşık 40 milyar dolarlık varlığının birkaç gün içinde buharlaşmasına sebep oldu.
Geçtiğimiz mart ayında Karadağ'da yakalanan Kwon, ülkeden sahte pasaport kullanarak çıkmaya çalışmak suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve kasım ayında dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kwon, kendisinin ve Terraform Labs'ın yatırımcıları bilerek dolandırdığına dair suçlamaları defalarca reddetti.
Son Dakika › Dünya › Terraform Labs Kurucusunun Geri Getirilmesi İçin Uluslararası İş Birliği Çağrısı - Son Dakika
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