Guterres\'ten İsrail-İran Gerilimine Dikkat

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail- İran gerilimine ilişkin açıklamasında barış ve diplomasinin üstün gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan olaylara ilgili açıklama yaptı. BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığını ve Tahran yönetiminin buna misilleme yaptığını hatırlatarak, "Artık durma zamanı" dedi.

Gerilimin tırmandığına dikkat çeken Guterres, barış ve diplomasinin üstün gelmesi gerektiğini vurguladı.