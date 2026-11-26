(ANKARA) - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin komutanı Halife Hafter'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi uluslararası basında yankı buldu. Yabancı basında ziyaret, Ankara'nın Libya'nın doğusu ve batısıyla ilişkilerini güçlendirmesi, ülkenin siyasi ve askeri açıdan birleştirilmesine yönelik girişimleri ve Doğu Akdeniz'deki çıkarları bağlamında ele alındı.

ABD merkezli Al-Monitor, görüşmeyi "Türkiye Libya'da yeni bir sayfa açarken Erdoğan, Hafter'i kırmızı halıyla karşılıyor" başlığıyla duyurdu. Haberde, Türkiye'nin Libya'daki iç savaş sırasında Hafter'in karşısındaki Trablus merkezli yönetimi desteklediği hatırlatılarak, Ankara'nın bugün Libya'da birlik hükümeti kurulması için çaba gösterdiği ve Hafter ile temaslarını artırdığı belirtildi.

Haberde, "Türkiye'nin temasları, Trump yönetiminin Libya'da siyasi birlik anlaşmasına varılmasına yönelik çabalarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geliyor" ifadesi kullanıldı. Erdoğan'ın 8 Aralık'ta Trablus'ta düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılacağı belirtilen haberde, "Erdoğan'ın zirve kapsamında her iki yönetimin yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor" denildi.

AL JAZEERA: ANKARA KENDİ DİPLOMATİK GİRİŞİMİNİ GELİŞTİREBİLİR

Katar merkezli Al Jazeera, Hafter'in Ankara ziyaretini Türkiye'nin Libya'daki rakip tarafları bir araya getirme çabaları kapsamında değerlendirdi.

Al Jazeera'ye konuşan Libya uzmanı Jalel Harchaoui, ABD'nin Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in Libya Başkanlık Konseyi'nin başına getirilmesini öngören bir güç paylaşımı modeli üzerinde çalıştığını, ancak Trablus ve Misrata'daki bazı grupların buna karşı çıktığını belirtti.

Harchaoui, Erdoğan'ın Libya ziyareti sırasında Halife Hafter ile Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi bir araya getirmeyi hedefleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL BASINI: BÖLGESEL İTTİFAKLAR DEĞİŞİYOR

İsrail merkezli i24NEWS, Hafter ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın bölgesel ittifaklardaki değişime işaret ettiğini ve Hafter'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile uzun yıllara dayanan ilişkilerini karmaşıklaştırabileceğini savundu. Haberde, Hafter'in ziyaretinin, Ukrayna'nın Libya'nın Bingazi kentinde Rus gemilerini hedef alan saldırılarının ardından gerçekleşmesine de dikkat çekildi.

YUNAN BASININDA DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, "Türkiye, Muammer Kaddafi rejiminin 2011'de devrilmesinin ardından yaşanan çatışmalarda başlangıçta Hafter'in rakibi olan Trablus merkezli yönetimi destekledi, ancak o zamandan bu yana ilişkiler önemli ölçüde gelişti" ifadelerini kullandı.

Haberde, "Geçen ay Libya'nın doğusundaki yetkililerin, Ankara ile Libya'nın batısındaki yönetim arasında 2019'da imzalanan ve Yunanistan, Mısır, Kıbrıs, İsrail ve Avrupa Birliği tarafından reddedilen deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmayı onayladığı" hatırlatıldı.

Yunan Proto Thema gazetesi ise ziyareti, "Erdoğan'ın daveti üzerine Hafter Ankara'da: Mavi Vatan ve birleşik Libya görüşmelerin merkezinde" başlığıyla duyurdu. Gazete, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin, "Bu, birçok kişinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu güçlendirdiğine inandığı bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde ayrıca, "Türkiye, ekim ayında Hafter yönetimi ile Trablus'taki rakip hükümet arasında görüşmelere ev sahipliği yaptı ve her iki tarafla da ilişkilerini sürdüren az sayıdaki ülkeden biri" ifadelerine yer verildi.

AFP: UZUN YILLARDIR RAKİP OLAN TARAFLAR ARASINDA İLİŞKİLER YUMUŞUYOR

Fransız haber ajansı AFP, Erdoğan ile Hafter'in görüşmesine ilişkin, "Görüşme, uzun yıllardır rakip olan taraflar arasındaki ilişkilerin yumuşamasına işaret ediyor. Türkiye, Libya'daki iç savaş sırasında Hafter'in doğudaki güçlerine karşı Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli hükümeti destekledi ancak Ankara son yıllarda bölünmüş ülkenin dört bir yanındaki güç odaklarıyla ilişkilerini derinleştirmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 2020 yılında Hafter'i "paralı asker" olarak nitelendirdiğini ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'ın da aralarında bulunduğu bölgesel güçleri Hafter'i finanse etmekle suçladığını hatırlatan AFP, "Ancak Ankara o zamandan bu yana çeşitli bölgesel aktörlerle ilişkilerini onardı ve ülkedeki siyasi bölünmeyi gidermeye yönelik çabaları kapsamında Libya'nın doğusundaki yetkililerle temaslarını genişletti" değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN 15 YIL SONRA LİBYA'YA GİTMEYE HAZIRLANIYOR"

Avrupa merkezli Euronews, Hafter'in ziyaretini Erdoğan'ın 8-9 Aralık'ta Trablus'ta düzenlenmesi planlanan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesindeki diplomatik temaslar kapsamında ele aldı.

Erdoğan'ın 15 yıl aradan sonra Libya'ya yapacağı ilk ziyaret olacağı belirtilen haberde, Türk yetkililerin son yıllarda Bingazi'ye düzenli ziyaretler gerçekleştirdiği ve Türk şirketlerinin Libya'nın doğusunda özellikle inşaat sektöründe yatırımlar yaptığı kaydedildi.