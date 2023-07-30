Haiti'de Yardım Kuruluşunda Hemşirelik Yapan ABD'li Kadın ve Oğlu Kaçırıldı - Son Dakika
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Haiti'de Yardım Kuruluşunda Hemşirelik Yapan ABD'li Kadın ve Oğlu Kaçırıldı

30.07.2023 12:21

Haiti'de silahlı çeteler tarafından gerçekleştirilen kaçırma suçlarına bir yenisi daha eklendi. Bir yardım kuruluşunda hemşirelik yapan ABD'li Alix Dorsainvil ve oğlu, çeteler tarafından kaçırıldı. Haitili yetkililer, anne ve oğlunun yara almadan dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise acil olmayan tüm hükümet personeline ve aile üyelerine Haiti'yi terk etmelerini emretti. Haiti'de siyasi kriz devam ederken çeteler, şiddet içeren suçlar işlemeye devam ediyor.

Haiti'de yardım kuruluşunda hemşirelik yapan ABD'li kadın ve oğlu, silahlı çeteler tarafından kaçırıldı.

Haiti'de silahlı çetelerin gerçekleştirdiği kaçırma suçlarına bir yenisi daha eklendi. Başkent Port-au- Prince yakınlarındaki bir toplum kuruluşunda hemşirelik yapan ABD'li Alix Dorsainvil ve o sırada yanında olan oğlu, bölgedeki çeteler tarafından kaçırıldı. El Roi Haiti Yardım Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, "Alix, Haiti'yi evi, Haiti halkını arkadaşları ve ailesi olarak gören, son derece şefkatli ve sevgi dolu biridir" ifadeleri kullanıldı. Alix Dorsainvil'in, El Roi Haiti Yardım Kuruluşu'nun kurucusu ve yöneticisi Sandro Dorsainvil'in eşi olduğu öğrenildi.

Ülkedeki silahlı çeteler ile mücadele için uluslararası topluma çağrıda bulunan Haitili yetkililer, anne ve oğlunun yara almadan dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ABD'den "Haiti'yi terk edin" emri

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, olayı takip ettiği ve Haitili yetkililerle temas halinde oldukları belirtilirken, günler önce adam kaçırma, suç, sivil huzursuzluk ve adadaki zayıf sağlık altyapısı nedeniyle 4'üncü seviye 'seyahat etmeyin' tavsiyesi yayınlanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, acil olmayan tüm hükümet personeline ve aile üyelerine Haiti'yi terk etmelerini emretti.

Haiti'de siyasi kriz 2021'den bu yana sürüyor

Amerika kıtasının en fakir ülkesi olan Haiti, 2021 yılında Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesinden bu yana siyasi kriz içinde ve çeteler başkentin yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ederek adam kaçırma ve silahlı soygun gibi şiddet içeren suçlar işliyor. Temmuz ayının başlarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti için çok uluslu bir güç oluşturulması çağrısı yapmıştı. - PORT AU PRINCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Haiti'de Yardım Kuruluşunda Hemşirelik Yapan ABD'li Kadın ve Oğlu Kaçırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haiti'de Yardım Kuruluşunda Hemşirelik Yapan ABD'li Kadın ve Oğlu Kaçırıldı - Son Dakika
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