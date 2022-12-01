Haiti'de yaşayan 1915 doğumlu kadının görüntüsü izleyen herkeste şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Haiti'de yaşayan 1915 doğumlu kadının görüntüsü izleyen herkeste şaşkınlık yarattı

01.12.2022 16:05

Haiti'de yaşayan 1915 doğumlu Lerosa Prequille'nin görüntüsü izleyen herkeste şaşkınlık yarattı. 107 yaşındaki kadının hala dinç ve sağlıklı olması görenleri hayrete düşürdü.

Uzun yıllar yaşamlarına devam eden insanların nasıl uzun süre yaşadıkları merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda 399 yaşında olduğu iddia edilen bir kadının görüntülerinin gündem olmasının ardından bu sefer de Haiti'de 107 yaşındaki bir kadının görüntüsü dikkat çekti.

KİMLİĞİ DE GÖRÜNTÜLENDİ

18 Temmuz 1915 yılında dünyaya gelen kadının kimliği de görüntülendi. Kimlikte kadının adının Lerosa Prequille olduğu ve Grand'Anse Praslin'de doğduğu görülüyor.

1915 doğumlu kadının görüntüsü izleyen herkesi hayrete düşürdü

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

107 yaşındaki kadının hala dinç ve sağlıklı görünmesi, sosyalmedya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Sosyal medyada kadınla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

İşte Lerosa Prequille:

1915 doğumlu kadının görüntüsü izleyen herkesi hayrete düşürdü



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Haiti, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Haiti'de yaşayan 1915 doğumlu kadının görüntüsü izleyen herkeste şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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