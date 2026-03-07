İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yakın çevresinden bir isim, liderin ailesinin yaşam tarzına dair dikkat çeken bir iddiada bulundu. Hamaney'in yakını, Hamaney'in oğullarının kendilerine ait bir evi olmadığı ve mütevazı bir hayat sürerek kiralık konutlarda ikamet ettiklerini söyledi.
Hamaney'in yakını, "Hamaney'in oğullarının evi yok, kiralık bir yerde yaşıyorlar. O, en yüksek liderdi ama oğullarının bir evi bile yoktu." dedi.
İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD- İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.
Son Dakika › Dünya › Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.