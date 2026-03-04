"Hamaney\'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortak saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından gözler yerine gelecek yeni isme çevrildi. Yeni ismin birkaç gün önce duyurulması beklenirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"MÜCTEBA HAMANEY YENİ LİDER" İDDİASI

İran Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini lider olarak Hamaney'in ikinci oğlu Mücteba Hamaney'i seçtiği ileri sürüldü. İddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Adaylar arasında Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ismi öne çıkıyor. 57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı'na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.

Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney

ABD Hazine Bakanlığı, 2019'da Mücteba Hamaney'i, herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen İran yönetimini temsil ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.

YENİ LİDER BELİRLENENE KADAR GEÇİCİ KONSEY GÖREVDE

Yeni lider belirlenene kadar bu görevi 3 kişilik bir konsey geçici olarak devraldı. Konseyde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi bulunuyor.

YENİ LİDERİ UZMANLAR MECLİSİ SEÇECEK

İran'ın yeni liderini din adamlarından oluşan İran Uzmanlar Meclisi belirleyecek.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Uzmanlar Meclisi, güvenlik endişeleri ve temsilcilerin can güvenliğini korumak amacıyla toplantılarını gıyaben ve farklı bir oylama yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Ali Hamaney

Görüşmelerin süratle yürütüldüğü ve bazı üyelerin gelecekteki liderin "çok hızlı bir şekilde" seçileceğini bildirdiği belirtildi. Haberde, seçimlerin kısa süre sonra tamamlanarak yeni liderin açıklanacağı kaydedildi.

UZMANLAR MECLİSİ

Anayasaya göre, Uzmanlar Meclisi'nin yetkisi "Rehber'i" seçmek, denetlemek ve gerekli durumda azletmek.

Uzmanlar Meclisi, 8 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.

Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılmak isteyen kişiler de Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayına tabi oluyor.