Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

İran devlet televizyonu, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini doğruladı. Gözyaşları içinde açıklama yapan sunucu, ülkenin 40 günlük yas sürecine girdiğini ilan etti. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne atfen yapılan açıklamada, Hamaney'in ölüm şekline ve yerine kimin geçeceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Hamaney, ABD ve İsrail'in ortak operasyonu kapsamında iki saat içinde öldürüldü. Operasyonun detaylarına ilişkin kapsamlı bilgi verilmedi.
Gelişme, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yakalanma sürecini yeniden gündeme taşıdı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush yönetimi, Saddam Hüseyin'i yakalamak için 170 bin askerle operasyon yürütmüş, süreç 8 yıl süren savaş ve binlerce asker kaybıyla sonuçlanmıştı.
2003'te başlayan Irak Savaşı'nın ABD'ye maliyeti farklı kurumların hesaplamalarına göre değişiyor ancak rakamlar trilyon dolar seviyesinde.
Savaşta ayrıca yaklaşık 4.400'den fazla ABD askeri hayatını kaybetti, on binlerce asker yaralandı.
