Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi
01.03.2026 11:41
İran devlet televizyonu Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü duyurarak 40 günlük yas ilan etti. Hamaney'in 2 saat gibi kısa bir sürede öldürülmesi, 2023 yılında 9 ay boyunca yakalanmayan ve ABD'ye ağır kayıplar verdiren Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i akıllara getirdi.

İran devlet televizyonu, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini doğruladı. Gözyaşları içinde açıklama yapan sunucu, ülkenin 40 günlük yas sürecine girdiğini ilan etti. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne atfen yapılan açıklamada, Hamaney'in ölüm şekline ve yerine kimin geçeceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD-İSRAİL ORTAK OPERASYONU

Hamaney, ABD ve İsrail'in ortak operasyonu kapsamında iki saat içinde öldürüldü. Operasyonun detaylarına ilişkin kapsamlı bilgi verilmedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 20 Mart 2003'te Irak'a girdi. Bağdat 9 Nisan 2003'te düştü ve Saddam Hüseyin rejimi fiilen sona erdi. Ancak Saddam 9 ay boyunca yakalanamadı ve aylarca izini kaybettirdi.

AKILLARA SADDAM HÜSEYİN'İ GETİRDİ

Gelişme, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yakalanma sürecini yeniden gündeme taşıdı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush yönetimi, Saddam Hüseyin'i yakalamak için 170 bin askerle operasyon yürütmüş, süreç 8 yıl süren savaş ve binlerce asker kaybıyla sonuçlanmıştı.

ABD'YE AĞIR KAYIPLAR VERDİRDİLER

2003'te başlayan Irak Savaşı'nın ABD'ye maliyeti farklı kurumların hesaplamalarına göre değişiyor ancak rakamlar trilyon dolar seviyesinde.

  • Doğrudan askeri harcamalar: ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) verilerine göre savaşın ilk yıllarındaki operasyonel maliyetler yüz milyarlarca doları aştı.
  • Toplam savaş harcaması: Brown Üniversitesi'nin "Costs of War" projesine göre Irak Savaşı'nın ABD'ye toplam maliyeti (operasyonlar, gazilere yönelik sağlık giderleri, faiz ödemeleri dahil) 2 ila 3 trilyon doların üzerinde.
  • Uzun vadeli yükümlülükler dahil edildiğinde: Gazilerin sağlık ve bakım giderleri ile borçlanma faizleri eklendiğinde toplam maliyetin 5–6 trilyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Savaşta ayrıca yaklaşık 4.400'den fazla ABD askeri hayatını kaybetti, on binlerce asker yaralandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    2023 yılı derken editör uyumaya başladın herhalde 13 0 Yanıtla
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Saddam' yıkamaz dı ABD Erdoğan ABD askerine Türkiye'yi kullanma izni vermeseydi 3 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bunların IQ kaldırmıyor bu yoğun gündemi galiba, yazık. 0 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.