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Hamas, Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi - Son Dakika

Hamas, Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi

Son Güncelleme: 11.10.2023 22:22

İsrail-Filistin çatışmalarının 5. gününde Hamas, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi. Hamas destekçileri, bayraklar eşliğinde İsrail'e yönelik saldırı çağrısı yaparak sloganlar attılar. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında bin 100 kişi hayatını kaybetti, İsrail tarafında ise bin 200 kişi hayatını kaybetti.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Hamas tarafından Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 5'inci gününde devam ederken, Hamas, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi. Akşam namazının ardından Ramallah, Beytüllahim, Kalkaliye ve Tulkarm şehirlerinde, yüzlerce Hamas destekçisi sokağa indi. Ellerinde Hamas'a ait bayraklar olan göstericiler, sık sık, "Halk El Kassam Tugaylarını istiyor", "Onları kılıçtan geçirin" ve "Gazze'den karar geldi: İsrail çökmelidir" sloganları attılar. Göstericiler, Batı Şeria'dan da İsrail'e yönelik saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatmış, İsrail ise "Demir Kılıçlar Operasyonu"yla karşılık vermişti.

Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında bin 100 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 339 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise bin 200 kişi hayatını kaybetti. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Hamas, Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi - Son Dakika
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