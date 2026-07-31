Hamas\'ın Silahsızlanma Planı

Hamas, Gazze'de silah bırakmasını öngören bir silahsızlanma planını kabul ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, bu kararı "kalıcı barış ve güvenliğe doğru atılmış tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.Hamas, müzakereleri "sorumlu ve olumlu" bir şekilde yürüttüğünü ve Filistinli gruplar arasında "ulusal uzlaşıya" varıldığını belirtti.Hamas'ın silah bırakmaya gerçekten istekli olup olmadığı konusunda büyük şüpheleri bulunan İsrail ise bu gerçekleşene kadar Gazze'den çekilmeyeceğini söylüyor.ABD öncülüğündeki Barış Kurulu tarafından yayımlanan 15 maddelik yol haritasına ek olarak BBC, Hamas'ın aşamalı olarak silahsızlandırılmasını ve İsrail'in kademeli biçimde Gazze'den çekilmesini öngören dört sayfalık bir planı da gördü.Plan, Hamas'ın silah bırakması konusunda ne söylüyor?Hamas'ın silahlarını bırakması, beklendiği gibi, Başkan Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan 20 maddelik planının ilerlemesinin önündeki başlıca anlaşmazlık konularından biri oldu.Geçen yıl Eylül ayında açıklanan bu plan, anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek ve "Gazze'nin yeniden inşasının finansmanını yönetecek" Barış Kurulu'nun oluşturulmasını da içeriyordu.Yol haritasındaki ilkeler ve BBC'nin gördüğü belgede şu ifadeler yer alıyor: "Ağır silahların, askeri üretim tesislerinin, silah depolarının ve tünellerin envanterinin çıkarılması ve bunların güvenli alanlarda muhafaza edilmesi için bir süreç başlatılacaktır."Belgede bunun, İsrail'in geçen yıl Ekim ayında varılan ilk ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluna bağlı olduğu belirtiliyor.Bu madde yine de önemli bir ilerleme gibi görünüyor.Süreç, Hamas'ın yönetimi devretmeyi kabul ettiği bağımsız teknokratlardan oluşan Filistin Ulusal Komitesi tarafından denetlenecek.Ayrıca Uluslararası İstikrar Gücü de Gazze'ye konuşlandırılacak.Belgede yalnızca Hamas'tan değil, diğer Filistinli grupların da silahsızlanma sürecine katılmasından söz ediliyor.Yol haritası belgeleri daha sonra bu süreci "İsrail'in aşamalı olarak geri çekilmesine" bağlıyor ve "hiçbir silahın İsrail'e veya Filistinli olmayan herhangi bir tarafa devredilmeyeceğini ya da teslim edilmeyeceğini" belirtiyor.Bu plan uygulanabilir mi?Silahların teslim edilmesinin tam olarak nasıl gerçekleştirileceği henüz net değil. Hamas'ın elinde kalan roketler de dahil olmak üzere tüm ağır silahların ve diğer askeri teçhizatın, Ulusal Komite tarafından yönetilen güvenli bir depolama alanına taşınacağı düşünülüyor.Ancak komite henüz Gazze'ye girmiş değil. Çalışmalarını Kahire'den yürütüyor.BBC'nin gördüğü belgede zaman çizelgesi konusunda yalnızca sürecin "14 gün içinde hazırlanacak uygulama takvimine göre, kademeli, sıralı ve belirli bir süre içinde" gerçekleştirileceği belirtiliyor.Hamas daha sonra yaptığı açıklamada ağır silahlarını bırakmasının, İsrail'in "her türlü saldırıya" son vermesine ve askerlerini Gazze'den çekmesine bağlı olduğunu söyledi.Grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirme taahhüdünün, anlaşmanın ilerleyebilmesi için "temel bir ön koşul" olduğunu belirtti.Yer altındaki tünel ağlarının, silah depolarının ve silah üretim tesislerinin haritası çıkarılacak ve bunlar imha edilecek.Elde kalan kişisel silahlar ile polis silahlarının da kayda geçirilmesi ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün denetimi altında görev yapacak yeni Filistin polis teşkilatına aşamalı olarak teslim edilmesi gerekecek.Yüzlerce yeni Filistinli polis adayı şimdiden Mısır ve Ürdün'de eğitim aldı.İsrail kabinesi kısa süre önce "dost ülkelerden" yaklaşık 200 uluslararası askerin, Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında Gazze'ye girmesine onay verdi. Ancak güç henüz bölgeye konuşlandırılmadı.Hamas ayrıca Gazze'deki İsrail yanlısı silahlı grupların dağıtılacağı ve onların da silahlarını bırakacağı konusunda güvence istiyor.İsrail plan hakkında ne düşünüyor?İsrail, Hamas'ın silahlarını ya da Gazze'deki kontrolünü bırakmaya istekli olduğu konusunda büyük şüphe duyuyor.Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada planın İsrail açısından "kabul edilemez" olduğunu söyledi.İsrailli yetkililer, Hamas silahsızlandırılmadan, İsrail'in kontrol ettiği bölgenin sınırını belirleyen Sarı Hat'tan geri çekilme olmayacağını vurguluyor.Durumu daha da belirsiz hale getiren unsur ise İsrail'in şu anda, Ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasının şartlarına göre askerlerinin kalması öngörülen Gazze'nin yüzde 53'lük bölümünden daha geniş bir alanı kontrol etmesi.BBC'nin yakın zamanda bildirdiğine göre Sarı Hat'tı belirleyen sarı beton bloklar batıya doğru taşındı ve bunun sonucunda İsrail, Gazze Şeridi'nin yüzde 60'tan fazlasını kontrol eder hale geldi.BBC'nin gördüğü belgenin bir bölümü ek niteliği taşıyor. Bu bölüm, İsrail hükümetinin planı onaylamasından sonraki "24 saat içinde" İsrail güçlerinin üzerinde uzlaşılan Sarı Hat'a çekilmesini öngörüyor.Belgede, "Hamas anlaşmanın uygulanmasına uyduğu sürece" İsrail güçlerinin yeniden bu bölgelere dönmemesi gerektiği belirtiliyor.Planda kamu çalışanlarından söz ediliyor; bu ne anlama geliyor?Hamas bu ayın başlarında Gazze'deki hükümetini feshettiğini ve ateşkes anlaşması kapsamında yönetimi Ulusal Komite'ye devretmeye hazırlandığını açıklamıştı.Hamas, müzakerelerde, savaştan önce Gazze'deki yönetimi tarafından istihdam edilen on binlerce kamu çalışanına tazminat ödenmesini ya da bu kişilere yeni iş verilmesini güvence altına almak istedi.Bu kamu çalışanları arasında Hamas'ın polisleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra sağlık ve eğitim çalışanları da bulunuyor. Hepsi olmasa da bu kişilerin çoğunun Hamas destekçisi olduğu düşünülüyor.Plan, tüm kamu çalışanlarına, hakları bakımından "hukuka uygun, adil ve onurlu" bir şekilde davranılmasını kabul ediyor.Ulusal Komite bünyesinde çalışacak kamu görevlileri için nasıl bir güvenlik incelemesi yapılacağı ise henüz belli değil.Hamas neden şimdi kabul ediyor?Trump'ın barış planının ilerletilmesi amacıyla yapılan son görüşmelerde Hamas, bölgesel arabulucuların yoğun baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bu arabulucular da ilerleme kaydedilmesi için Washington'ın baskısı altındaydı.Hamas'ın başmüzakerecisi Halil el-Hayye'nin kısa süre önce beş kişilik konseyin yerine grubun genel liderliğine getirilmesi, karar alma sürecini kolaylaştırdı. El-Hayye, Hamas'ın Gazze'deki üyeleri ile silahlı kanadının güçlü desteğine sahip.Bölgesel gelişmeler de kararın zamanlamasında rol oynamış olabilir. İran savaşının ilk dönemlerinde Hamas yetkililerinin, grubun destekçilerinden biri olan Tahran'ın savaştan zaferle çıkacağını ve bunun Hamas'ın konumunu güçlendireceğini umarak daha katı tutumlar benimsediği belirtiliyordu. Hamas'a yakın isimlere göre grup, daha sonra bu yöndeki umudunu kaybetti.Görüşmelere katılan Filistinli yetkililer, yeni liderliğin Gazze'deki yıkıcı insani koşulların etkisiyle bu tarihi siyasi kararı almaya hazır olduğunu öne sürüyor.Bugün Gazze'de durum nasıl?Bazı kişiler BBC'ye umut ışığı gördüklerini söylese de açıklama şu ana kadar Gazze'de büyük bir heyecan yaratmadı. Yıllardır başarısız olan ateşkesler ve çöken anlaşmaların ardından birçok Filistinli, yeni bir siyasi anlaşmaya derin bir şüpheyle yaklaşıyor.İsrail, Trump'ın anlaşmayı açıklamasından yalnızca birkaç saat sonra Gazze'ye saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.İki milyondan fazla Filistinli Gazze'de son derece ağır koşullar altında yaşıyor; hastalıklarla mücadele ediyor, gıdaya, temiz suya ve yeterli barınma imkanına erişemiyor.İsrail toprak bariyerleri inşa etmeyi sürdürürken, aileleri daha fazla yerinden ediyor ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan geçici kontrol bölgesini Gazze'nin iç kesimlerine doğru genişletiyor. Bu nedenle insanlar giderek küçülen bir alanda yaşamak zorunda kalıyor.Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu en az bin 168 Filistinli öldürüldü.Aynı dönemde Gazze'de düzenlenen Filistin saldırılarında dört İsrail askeri öldürüldü.BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify'ın geçen Kasım ayında incelediği uydu görüntüleri, İsrail'in ateşkesten bu yana kontrolü altında tuttuğu Gazze bölgelerinde bin 500'den fazla binayı yıktığını gösterdi. Bazı bölgelere ait görüntüler bulunmadığı için gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 60 milyon ton enkaz oluştu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .