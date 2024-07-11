Hamas, İsrail'in ateşkes görüşmelerini oyalama politikası olarak nitelendiriyor

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(ANKARA) - İsrail, Katar, Mısır ve ABD heyetlerinin Doha'daki ateşkes görüşmelerinin ardından Hamas'tan, "İşgal, zaman kazanmak için oyalıyor" açıklaması geldi. İsrailli bir heyet ise müzakereleri sürdürmek için Kahire'ye gidecek.

İsrail, Katar, Mısır ve ABD heyetleri, Gazze'de ateşkesi tartışmak için Doha'da bir araya geldi. Müzakereler öncesinde İsrail, "hedeflerine ulaşana kadar Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutmayı" şart koşarken; Hamas yetkilisi Badran, "İyimser ya da kötümser olmak için henüz çok erken" demişti.

Hamas: "İşgal, oyalama politikasını sürdürüyor"

Basına kapalı yürütülen müzakerelerle ilgili arabuluculardan henüz bir açıklama gelmezken Hamas, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada ateşkes ve karşılıklı esir ve tutuklu takasını amaçlayan müzakerelerle ilgili kendilerine arabuluculardan yeni bir bilgi iletilmediğini söyledi. Hamas, açıklamasında İsrail'i kast ederek "İşgal, önceki seferlerde olduğu gibi bu sefer de müzakereleri engellemek amacıyla zaman kazanmak için oyalama politikasını sürdürüyor ve bu halkımızı ve direnişini aldatmıyor" dedi.

Netanyahu, Doha dönüşü İsrailli heyetle görüştü

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre ise bir İsrail müzakere ekibi Gazze'de ateşkes görüşmelerini sürdürmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye doğru yola çıktı. Yapılan açıklamada Netanyahu'nun ateşkes görüşmelerinin ardından Doha'dan dönen müzakerecilerle görüştüğü belirtildi. Açıklamaya göre İsrail iç güvenlik teşkilatı Şin Bet ve İsrail ordusundan temsilcilerden oluşan bir heyet Kahire'ye gidecek.

Netanyahu'nun şartları

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, 7 Temmuz'da olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail, "hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutmayı" şart koştu. İsrail'in şartları arasında "Mısır'dan Gazze'ye silah kaçırılmasına ve binlerce Hamaslının Gazze'nin kuzeyine dönmesine" izin verilmemesi de yer alıyor.

İsraillilerin yarısından fazlası ateşkesten yana

Öte yandan, İsrailli sivil toplum örgütü İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün son İsrail'in Sesi Endeksi'ne göre İsraillilerin yüzde 56'sı rehinelerin tamamının serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesini ve Gazze'den tamamen çekilmeyi istiyor. Buna karşılık, yüzde 29,5'i Gazze'de geçici bir ateşkes karşılığında rehinelerin bir kısmı için anlaşma yapılmasını destekliyor.