Hamile Genç Kız, Telefonunu Şarj Ederken Elektrik Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Hamile bir genç kız, banyo yaptıktan sonra telefonunu şarj etmeye çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Jennifer Karolayne ve henüz doğmamış bebeği, Brezilya'nın Paraiba şehrindeki evinde trajik bir olayda hayatını kaybetti. Olay yerine acil servis ekipleri, kurbanın kocasının alarmı çalmasının ardından yetişti. Ancak 17 Ağustos'un erken saatlerinde, Jennifer zaten hayatını kaybetmişti.

Adı açıklanmayan koca, karısının banyodan çıktıktan sonra telefonunu şarj etmeye çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi ve uzatma kablosunu kullanarak bir uzantı kablosu kullanmaya çalıştığını söyledi. Koca, "Olağandışı bir yüksek ses" duyduğunu ve ardından karısını bilincini kaybetmiş bir şekilde yerde bulduğunu belirtti. Jennifer'in kocası acil ekiplere yardım etmeye çalıştığını ancak aynı şekilde elektrik çarptığını ifade etti.

Campina Grande Cinayet Polis Karakolu'ndan Başkomiser Ramirison Pedro, olayın bir kaza olarak değerlendirildiğini söyledi. Ancak olayın hala soruşturulacağını ekledi.

Jennifer'in kayınvalidesine göre, 9 aylık hamileydi.

Bu olay, bir telefonunu almak için havuza dalan 14 yaşındaki bir futbolcunun elektrik çarpması sonucu ölmesinin ardından gerçekleşti.

Emiliano Sanchez Tavitas, bu ayın başlarında bir lüks tatil köyünün havuzuna daldığında su altı ışıkları açıldığında elektrik çarptı.

Paramedikler, çocuğu kurtarmak için 50 dakika boyunca mücadele etti, ancak sonunda kardiyorespiratuar durum nedeniyle öldüğünü ilan etti.

Monterrey, Meksika'nın Apodaca kentinin dışındaki Dream Lagoon kompleksinin Crystal Lagoon havuzunda en az beş yüzücü de elektrik çarpması aldı.

Bu arada, dini bir geçit töreni sırasında dini bir platformun üstündeki tellere çarpması sonucu dört kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ayrıca Hindistan'ın Jharkhand eyaletinin Bokaro ilçesindeki Muharrem geçit töreni sırasında başka 10 kişi yaralandı.

Grubun demirden yapılmış dini platformu, 11.000 volt taşıyan canlı bir tellere temas etti - dört kişinin ölümüne neden oldu.

Görüntüler, geçit töreninin sokağa indiği sırada elektrik çarpma sesinin duyulduğunu ve birkaç erkeğin yere düşmeye başladığını gösterdi.