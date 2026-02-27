Hannah Spencer, Yeşil Parti ile Ara Seçimi Kazandı - Son Dakika
BBC

Hannah Spencer, Yeşil Parti ile Ara Seçimi Kazandı

Hannah Spencer, Yeşil Parti ile Ara Seçimi Kazandı
27.02.2026 18:00
Yıllarca tesisatçılık yapan Hannah Spencer, İngiltere'de Yeşil Parti ile Avam Kamarası'na girdi.

Yeşil Partili Hannah Spencer, İngiltere'de Avam Kamarası için 26 Şubat'ta yapılan ara seçimi kazandı.

Spencer'ın milletvekilliğine uzanan hayat hikayesi tesisatçılıkla başlamıştı.

Manchester bölgesindeki Gorton and Denton seçim bölgesinde en çok oyu almayı başaran 34 yaşındaki Spencer müşterilerine bir özür notu göndererek "Tesisat randevularınızı iptal etmemiz gerekebilir çünkü Parlamento'ya gideceğim" dedi ve ekledi:

"Ama oraya gittiğimde de benim gibi işlerde çalışan herkesin masada sözünün olmasını sağlayacağım."

Kendisinin de destekçilerinin de "çalışkan kişiler" olduğunu söyleyen Spencer, "Eskiden çalışkan kişilerin eline en azından bir şeyler geçiyordu" dedi ve geçim sorunu çeken insanlara yardımcı olacağını belirtti.

İngiltere'de son yıllarda anketlerde hızla yükselen Yeşil Parti de Spencer ile tarihinde ilk defa bir ara seçim kazandı.

Ara seçim, bölgenin milletvekili Andrew Gwynne'in sağlık gerekçeleri nedeniyle 23 Ocak'ta istifası etmesi üzerine düzenlendi.

Uzun yıllar İşçi Partili olan Gwynne, WhatsApp'tan gönderdiği bazı uygunsuz mesajlar nedeniyle 2025'te partisinden uzaklaştırılmıştı.

Seçim broşürlerinde Filistin bayrakları da kullanan Spencer, Gazze'de bir soykırım işlendiği görüşünde.

İsrail bu iddiaları reddediyor.

Seçim videosunda "hayatını bozuk şeyleri tamir ederek kazandığını" söyleyen Spencer'ın politikaları arasında sağlıkta özelleştirmenin durdurulmasının yanı sıra su ve kanalizasyon şirketlerinin kamulaştırılması da yer alıyor.

Eğitimini 16 yaşında bırakan Spencer, son 18 yılını çalışarak geçirdi.

Bu yıl seçim kampanyasını yürütürken bir yandan da bir meslek lisesinde alçı-sıva dersleri alıyordu.

Spencer zafer konuşmasında siyasetçiliğin "kesinlikle çocukluğundan beri hayalini kurduğu bir şey olmadığını" söyledi.

Fakat bu Spencer'ın ilk siyasi görevi değil: Mayıs 2023'ten beri Trafford Belediyesi'ndeki Yeşillerin lideri ve orada Hale mahallesini temsil ediyor.

2024'teki yerel seçimde de Manchester bölgesinin belediye başkanlığına aday olmuştu.

Bundan böyle Yeşiller'in Avam Kamarası'ndaki beşinci milletvekili olarak görev yapacak.

Maraton koşularına da katılan Spencer, barınaktan kurtardığı dört tazıyla yaşıyor.

Spencer, seçim zaferinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Burası Yeşil Parti'nin hedeflediği seçim bölgelerinden 127.'siydi. Geriye 126 sandalye kaldı" dedi.

Bu sandalyelerin çok küçük miktarda oy geçişleriyle alınabilecek sandalyeler olduğunu da ekledi.

Kaynak: BBC

