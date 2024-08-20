Harry ve Meghan\'ın Kolombiya gezisinin güvenlik maliyeti tartışma yarattı

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Harry ve Meghan'ın Kolombiya'daki dört günlük yarı resmi gezisinin güvenliği, yerel medyaya göre 8 milyar peso (1,5 milyon sterlin) gibi yüksek bir maliyete ulaştı.

Günlük 375.000 sterlinlik maliyet, 3.000 polis ve asker, helikopterler, bomba arama köpekleri, bomba imha birimleri ve olası bir suikast girişimine karşı sürekli hazır bulunan muhafızları içeriyordu.

Çift, kısmen tehlikeli bölge olan ülkeye, hayatına iki kez kastedilmiş sol görüşlü başkan yardımcısı Francia Marquez tarafından davet edildi.

Ancak, nüfusunun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşayan bir ülke için bu güvenlik maliyeti birçok kişiyi öfkelendirdi. Cali şehrinin güvenlik şefi Andres Escobar, "Bu milyarlar çocuk yemekhaneleri, toplum annelerinin maaşları veya spor tesislerini onarmak için kullanılabilirdi" dedi.

Escobar ayrıca Marquez'i "kamu parasını israf etmekle" suçladı ve "vergilerin zengin beyazların fotoğraf çekimleri için harcandığını" ekledi.

Gezi sırasında Cartagena, Bogota ve San Basilio de Palenque köyü ziyaret edildi. Konular arasında çevrimiçi şiddet, siber zorbalık ve kadınların güçlendirilmesi yer aldı.

Ancak, İngiliz medyasına sınırlı erişim verildi ve güvenliğe odaklanan gazeteciler uyarıldı. Yoğun güvenlik nedeniyle sokak yürüyüşleri yapılamadı.

Bu durum, gezinin amacının sorgulanmasına yol açtı. Özellikle Harry'nin İngiltere'deki koruması konusunda süren anlaşmazlık göz önüne alındığında, Kolombiya ve Nijerya gibi riskli ülkeleri ziyaret etme kararı dikkat çekti.

MailOnline'ın kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, gezinin amacının "Sussex'lerin uluslararası profilini yükseltmek" olduğunu söyledi. Ancak güvenlik maliyetinin yüksekliğine ve Kolombiya'nın şiddet dolu tarihine dikkat çekti.